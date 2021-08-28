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سعادة كبيرة.. أحد أبطال ذوي الهمم يكشف رسالة الرئيس له

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سعادة كبيرة.. أحد أبطال ذوي الهمم يكشف رسالة الرئيس السيسي له سعادة كبيرة.. أحد أبطال ذوي الهمم يكشف رسالة الرئيس له

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كشف عبدالرحمن عرام المتحدث الرسمي لـ ذوي الهمم في ، تفاصيل لقائه بالرئيس في إحدى مؤتمرات قادرون باختلاف لذوي الهمم.

وأضاف عبدالرحمن عرام في حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج «حلو الكلام» المذاع على قناة «صدى البلد»: «تم ابلاغي بمشاركتي في حفل قادرون باختلاف والوقوف أمام الرئيس السيسي».

وتابع عبدالرحمن عرام: «لما وقفت أمام الرئيس السيسي شعرت بسعادة كبيرة وكان حلمي لقاء الرئيس السيسي وأسلم عليه».

وأكمل عبدالرحمن عرام: «في نهاية الحفل لقيت الرئيس السيسي طلع على المسرح وسلم عليا وقال لي انتم قد الدنيا».

المصرى اليوم

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