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كشف عبدالرحمن عرام المتحدث الرسمي لـ ذوي الهمم في مصر، تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي في إحدى مؤتمرات قادرون باختلاف لذوي الهمم.

وأضاف عبدالرحمن عرام في حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج «حلو الكلام» المذاع على قناة «صدى البلد»: «تم ابلاغي بمشاركتي في حفل قادرون باختلاف والوقوف أمام الرئيس السيسي».

وتابع عبدالرحمن عرام: «لما وقفت أمام الرئيس السيسي شعرت بسعادة كبيرة وكان حلمي لقاء الرئيس السيسي وأسلم عليه».

وأكمل عبدالرحمن عرام: «في نهاية الحفل لقيت الرئيس السيسي طلع على المسرح وسلم عليا وقال لي انتم قد الدنيا».