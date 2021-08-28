أخصائي تغذية علاجية تكشف مخاطر تناول السكريات بكثرة

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قالت الدكتورة نهال حافظ أخصائى التغذية العلاجية، إن تناول السكريات أصعب من الدهون لأنها تزيد من الوزن وتسبب السمنة وتكون دهون على الكبد .

وأضافت نهال حافظ في حوارها مع الإعلامية منال سلامة في برنامج «حلو الكلام» المذاع على قناة «صدى البلد»، :«السكر الأبيض يعتبر من السموم البيضاء».

وتابعت نهال حافظ :«السكر يتوجه إلى الكبد مباشرة لأن الجسم لا يستفيد منه وبعد انتقاله الكبد يتسبب في تكون الكبد الدهني».

وأكملت نهال حافظ :«علينا ان تناول الفاكهة بكميات قليلة لأن السكر المتواجد بها يشكل خطرا على الكبد ويتسبب في تواجد دهون على الكبد».

ولفتت نهال حافظ :«زيادة الإفراط في تناول السكر الأبيض قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في الكوليسترول».