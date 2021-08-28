أخبار عاجلة

شاهد.. سيدة بتبوك تخصص ساعات من وقتها لإيصال الأسر المحتاجة دون مقابل -
القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده -
فيديو يكشف كيف هرب الفلسطينيون الـ 6 من سجن "الاحتلال" -
هرّب أسلحة واشترك في خلية إرهابية واستهدف رجال الأمن.. الشرقية تشهد تنفيذ شرع الله في جانٍ سعودي -
قلب "ليان" توقف.. طفلة تنزف على الأجهزة ووالدها يناشد بزراعة قلبية -
القبض على مواطن عشريني بحوزته 56 كيلو حشيش بالقنفذة -
غرفة الرياض: السعودية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية بالتجارة الإلكترونية -
سلة الأهلي يستهل مشواره فى الموسم الجديد بمواجهة مصر للبترول -
الأهلي يمنح اللاعبين الدوليين راحة إضافية بعد إنتهاء مشاركتهم فى تصفيات المونديال -
4 دول تدعم الفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«عائلات بأكملها».. مستشار الرئيس يكشف الأعداد الحقيقية للمصابين بكورونا

Print
«عائلات بأكملها».. مستشار الرئيس يكشف الأعداد الحقيقية للمصابين بكورونا «عائلات بأكملها».. مستشار الرئيس يكشف الأعداد الحقيقية للمصابين بكورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الإصابات المعلن عنها حول العالم التي تقدر بالملايين لا تمثل أكثر من ثلث الإصابات الحقيقية، مضيفًا أن الإصابات الحقيقية مرتفعة للغاية، و80% من الحالات المصابة تعاني من أعراض بسيطة أو غير واضحة، والإصابات المعلنة هي الحالات الشديدة.

وتابع «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن بدأت بالفعل الموجة الرابعة، وهذا ناتج من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، لافتَا إلى أن الموجة الرابعة تشهد إصابات عائلات بأكملها.

وأضاف: «من كرم ربنا علينا أن 85% من الإصابات بسيطة، ولكن الحالات الشديدة تزداد مع زيادة الإصابات، أرجو من الناس الاستمرار وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة قدر الإمكان».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدا.. بدء فعاليات أكبر مؤتمر ومعرض للصحة في مصر وأفريقيا بمشاركة 475 شركة عالمية ومحلية

غدا.. بدء فعاليات أكبر مؤتمر ومعرض للصحة في مصر وأفريقيا بمشاركة 475 شركة عالمية ومحلية

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي قنا

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي قنا

سلة الأهلي يستهل مشواره فى الموسم الجديد بمواجهة مصر للبترول

سلة الأهلي يستهل مشواره فى الموسم الجديد بمواجهة مصر للبترول

أول تعليق مصري على الأحداث الأخيرة في غينيا

أول تعليق مصري على الأحداث الأخيرة في غينيا