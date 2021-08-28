كورونا خطفت 3 من العائلة في 5 أيام.. أسرة صيدلي بنها توجه رسالة تحذيرية للمواطنين

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وجه أبناء الدكتور مجدي أحمد النايب «صيدلى» في بنها المتوفى هو وابنه الدكتور شريف وزوجة ابنه ساناز محمد رضا في أقل من أسبوع متأثرين بفيروس كورونا، رسالة لكل المواطنين بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد للوقاية من تفشي المرض.

قال أبناء الراحل، إن الأسرة فقدت 3 منها في أقل من أسبوع إذ فصلت 5 أيام فقط بين وفاة شقيقهم الدكتور شريف وزوجته فيما توفي والدهم الدكتور مجدي النايب بعد زوجة شقيقهم بعدة ساعات وتم تشييع جثماني الأخيرين مع بعضهما البعض أمس الأول الخميس.

قال الدكتور حسام النايب «صيدلي»، نجل الدكتور الرحل مجدي أحمد النايب، إن ما حدث أصاب الجميع بالحزن، مشيرا إلى أن والده الراحل كان يعاني من عدة أمراض مزمنة وأصيب بجلطة في المخ خلال أيام عيد الأضحى الماضي وتم نقله للمستشفى وبعدها بـ14 يوما اكتشفنا إصابته بفيروس كورونا، وبعدها اكتشفنا إصابة شقيقي الدكتور شريف النايب بأعراض الفيروس وتم نقلة للمستشفى ليتوفى السبت الماضي وتلحق به زوجته يوم الخميس بعد اكتشاف إصابتها بالفيروس وتعرضها لجلطة في القلب وبعدها بعدة ساعات توفى والدي الدكتور مجدي النايب لندفن زوجة شقيقي ووالدي في مشهد حزين، مطالبا الجميع بالحذر وعدم الاستهانة بالفيروس وخصوصا في الفترة الحالية، خاصة من متحور دلتا.

وقال وسيم النايب نجل الدكتور مجدي النايب وشقيق الراحل شريف النايب ضحايا كورونا في أسبوع واحد ببنها، إن الأسرة تعيش كابوسا بعد فقدان 3 أشخاص منها دفعة واحدة والأكثر حزنا هو ترك شقيقه شريف وزوجته الراحلة ساناز طفلتين أصغرهما عمره عام واحد، مؤكدا أن الأسرة ستكون العون والسند للطفلتين اللتين خطف كورونا والدهما ووالدتهما دفعة واحدة وتركهما يتيمتين

ونعت نقابة الصيادلة بالقليوبية برئاسة الدكتور مجدي ثابت الفقيد ونجله ووجهت النقابة خالص التعازي للأسرة. وأكد نقيب الصيادلة أن الراحل كان من أهم رواد مهنة الصيدلة بالقليوبية هو وعائلته.