ماكرون: فرنسا تبحث مع طالبان إمكانية استمرار عمليات الإجلاء

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إن مناقشات أولية تجري مع حركة طالبان حول الوضع الإنساني في أفغانستان وإمكانية إجلاء المزيد من الناس من هذا البلد.

وأضاف ماكرون، الذي كان يتحدث في بغداد حيث يحضر قمة مع عدد من قادة الشرق الأوسط، أن فرنسا تناقش كذلك مع قطر كيفية إنشاء مسار لعمليات إجلاء الأفغان، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء موكد حتى الآن.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي «بدأنا في إجراء مناقشات هشة جدا وأولية مع طالبان حول مسألة العمليات الإنسانية والقدرة على حماية الأفغان المعرضين للخطر وإعادة توطينهم».

وأضاف أن بلاده ستُبقي على قواتها في العراق في إطار عمليات مكافحة الإرهاب ما دامت الحكومة العراقية تطلب ذلك وسواء قررت الولايات المتحدة سحب قواتها أم لا.

وقال «أيا كان ما يقرره الأمريكيون، سنحافظ على وجودنا لمحاربة الإرهاب في العراق».