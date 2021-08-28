بريطانيا وألمانيا تسعيان لتبني مجموعة السبع نهجا مشتركا إزاء طالبان

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ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في أفغانستان اليوم السبت واتفقا على ضرورة تقديم مساعدات دولية وتبني مجموعة السبع نهجا مشتركا إزاء الحكومة التي ستتولى الأمور في أفغانستان مستقبلا.

وقال مكتب جونسون في بيان «قرر رئيس الوزراء والمستشارة العمل جنبا إلى جنب مع باقي أعضاء مجموعة السبع لوضع خارطة طريق للتعامل مع أي حكومة أفغانية جديدة، وهو الأمر الذي جرت مناقشته خلال اجتماع القادة الأسبوع الماضي».

وأضاف البيان «شدد رئيس الوزراء على أن أي اعتراف بحركة طالبان وأي تعامل معها يجب أن يكون مشروطا بسماحها بمرور آمن لمن يريدون مغادرة البلاد وباحترامها لحقوق الإنسان».

كما تحدثت ميركل مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته. وقال مكتبها إن ميركل وجونسون وروته اتفقوا جميعا على أن تنظيم مغادرة المواطنين وموظفي الدعم المحليين والأفغان الذين يحتاجون إلى الحماية لا يزال يمثل أولوية قصوى.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية «ناقشت المستشارة ورئيسي الوزراء أيضا الخيارات السياسية والدبلوماسية المحتملة فيما يتعلق بمغادرة الموظفين الدبلوماسيين والتي تمثل ضرورة بسبب الوضع الأمني».