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جهاز يد يعالج أخطاء اللاعبات وطوارئ استعدادًا للموسم الجديد

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جهاز يد الزمالك يعالج أخطاء اللاعبات وطوارئ استعدادًا للموسم الجديد جهاز يد يعالج أخطاء اللاعبات وطوارئ استعدادًا للموسم الجديد

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خاض الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي تدريباته اليوم بصالة النادي تحت قيادة محمد عبدالكريم المدير الفني للفريق.

وقام الجهاز الفني للفريق بوضع بعض التدريبات التأهيلية ثم تقسيمة فنية قوية في المران، وحرص المدير الفني ليد سيدات الزمالك على الحديث مع اللاعبات خلال التقسيمة بشأن الأدوار الفنية المطلوبة، وتصحيح الأخطاء بشكل فوري خلال التقسيمة وإبداء ملاحظاته.

وشهدت التقسيمة ظهور كل اللاعبات بحالة فنية وبدنية عالية.

وأكد المدير الفني أن الفترة الحالية تشهد بعض البرامج الخاصه من أجل التجهيز السليم للاعبات الفريق وتصحيح الأخطاء الدفاعية التي لاحظها خلال التدريبات الماضية.

ويخضع فريق سيدات يد الزمالك لفترة إعداد من أجل التجهيز على أكمل وجه استعداد للموسم الجديد الذي يبدأ بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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