المنطقة نجت من كارثة.. إخماد حريق بمحل مراتب في الإسكندرية – فيديو وصور

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد حريق نشب، اليوم السبت، بمحل لبيع المنسوجات والمراتب بمنطقة السيوف شرق الاسكندرية، وذلك حدوث دون أي إصابات.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد نشوب حريق بأحد المحال التجارية بشارع أمين معقد بمنطقة السيوف بحي المنتزه أول.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل لبيع المنسوجات والمراتب بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون حدوث أي إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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