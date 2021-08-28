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الولايات المتحدة تؤكد أن قواتها بدأت بالانسحاب التدريجي من مطار كابل

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الولايات المتحدة تؤكد أن قواتها بدأت بالانسحاب التدريجي من مطار كابل الولايات المتحدة تؤكد أن قواتها بدأت بالانسحاب التدريجي من مطار كابل

الولايات المتحدة تؤكد أن قواتها بدأت بالانسحاب التدريجي من مطار كابل

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي أن القوات الأميركية بدأت ‏بالانسحاب التدريجي من مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، مفيداً أن الولايات المتحدة لا تزال ‏مسؤولة عن المطار وأمنه.‏
وأفاد كيربي خلال الإيجاز الصحفي اليومي أن التهديدات التي يتعرض لها مطار كابل لا تزال حقيقية ‏للغاية وديناميكية للغاية، مؤكداً أن القوات الأمريكية تراقب في الوقت الفعلي وتتخذ جميع الوسائل ‏اللازمة للتأكد من استمرار التركيز على تيار التهديدات، وستفعل ما في وسعها لحماية قواتها.‏
وأشار إلى أن رفات الــ 13 جنديًا أمريكيًا الذين قُتلوا في أفغانستان خلال الهجمات على مطار حامد ‏كرزاي الدولي في كابل في طريقها إلى الولايات المتحدة.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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