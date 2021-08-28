مدير مستشفيات بنها الجامعية يطمئن على انتظام العمل والمرضى بأقسام الكلى (صور)

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قام الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، بالمرور على جميع وحدات الكلى الصناعي بمستشفى الباطنة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة، والوقوف على المستجدات وازالة اى معوقات تعوق سير العمل.وط

وقال بيان صحفي، السبت، إن المدير التنفيذي، قام بالتأكد من حسن سير العمل، وانتظام وتواجد جميع الأطقم الطبية، من أطباء وتمريض وفنين، والإطمئنان على المرضى، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه والوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

شارك في الجولة الدكتور محمد طنطاوى مدير وحدات الكلى الصناعى، وطارق رجب رئيس المعاونين الإداريين.