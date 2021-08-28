تعادل بين ساوثهامبتون ونيوكاسل.. وأستون فيلا مع بريتفورد وكريستال ضد وستهام

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سجل جيمس وارد براوس لاعب ساوثهامبتون هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 96 ليمنح فريقه تعادلا مثيرا 2-2 مع مضيفه نيوكاسل يونايتد اليوم السبت 28-8-2021 لينتظر الفريقان مرة أخرى لتحقيق أول انتصار لهما هذا الموسم بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وحصل ساوثهامبتون على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وبدا أن نيوكاسل، الذي خسر أمام وستهام يونايتد وأستون فيلا في أول مباراتين، في طريقه للانتصار بعد أن سجل آلان سانت-ماكسيمين من هجمة مرتدة في الدقيقة 91 ليمنحه المقدمة للمرة الثانية.

وكان كالوم ويلسون افتتح التسجيل للفريق صاحب الضيافة في الدقيقة 55 بضربة رأس لكن لاعب الوسط محمد اليونسي أدرك التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 74.

وحصل نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 15 على أول نقطة له هذا الموسم بينما يتفوق عليه ساوثهامبتون بمركزين برصيد نقطتين بعد هزيمة وتعادلين.

مباراة وست هام يونايتد و نيوكاسل يونايتد في الدورى الإنجليزى - صورة أرشيفية

وفي إطار منافسات الجولة نفسها، تعادل أستون فيلا 1-1 مع ضيفه برنتفورد في مباراة مثيرة بعد أن واصل الفريق الزائر الصاعد حديثا بدايته الرائعة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وكان برنتفورد الطرف الأفضل في البداية وتقدم بعد سبع دقائق بعد أن أفلت إيفان توني من الرقابة في المنطقة ليسدد في الشباك.

ورد أستون فيلا بعد ست دقائق أخرى بهدف التعادل بواسطة إيميليانو بوينديا بعد عمل رائع من داني إينجز من جهة اليسار.

ولاحت لصاحب الضيافة فرصة خطيرة للتقدم في الدقيقة 20 لكن حارس برينتفورد ديفيد رايا أنقذ محاولة إينجز من عرضية أنور الغازي.

وبدأ الشوط الثاني مثل الأول حيث تبادل الفريقان الهجمات.

وكان إيثان بينوك مدافع برينتفورد الأقرب للتسجيل في الدقيقة 82 لكن ضربة الرأس التي سددها أنقذها الحارس.

وكان الشيء السيء الوحيد لأستون فيلا إصابة قلب الدفاع إيزري كونسا في الركبة قبل صفارة النهاية.

وبهذا التعادل يحتل أستون فيلا المركز 11 بأربع نقاط من ثلاث مباريات بينما يتقدم عليه برنتفورد بمركزين برصيد خمس نقاط.

مباراة أستون فيلا وبرينتفورد في الدورى الإنجليزى الممتاز

كما حسم التعادل الإيجابي مواجهة وستهام يوناتيد أمام كريستال بالاس بهدفين لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لندن الأولمبي.

سجل بابلو فورنالس الهدف الأول لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل كونور كالاجر للضيوف في الدقيقة 58، لكن في الدقيقة 68 أعاد ميشيل أنطونيو التقدم للمطارق، ليعود كونور كالاجر ويُسجل هدفه الشخصي في المباراة في الدقيقة 70.

ورفع وستهام رصيده للنقطة السابعة في صدارة البريميرليج مؤقتًا، بينما حصد كريستال بالاس نقطته الثانية في المركز الثالث عشر.