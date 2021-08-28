بيراميدز يفوز على غزل المحلة بسداسية في ختام الدوري

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أعرب إبراهيم حسن لاعب فريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب المحلة بستة أهداف دون مقابل موضحا أن ختام الدوري كان جيدا للغاية ومن الرائع مصالحة الإدارة بالأداء الجيد في ختام البطولة المحلية رغم الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق سواء للإصابة أو الإيقاف.

وعن هدفه الرائع في شباك المحلة من قبل منتصف الملعب قال إنه كان يركز على تلك الكرات منذ فترة طويلة وكان يرى الحارس متقدما ونجح في تسجيلها بالصورة الأفضل على الإطلاق.

وحقق بيراميدز فوزا ساحقا على حساب ضيفه غزل المحلة، بنتيجة (6-0)، مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" للدوري المصري الممتاز.

سجل سداسية بيراميدز، إبراهيم عادل "هاتريك" في الدقائق (39 و47 و52) وإسلام عيسى (34) ومحمود صابر (69) وإبراهيم حسن (81).

ورفع بيراميدز رصيده بهذا الفوز الأكبر في الدوري هذا الموسم إلى 55 نقطة واقتنص المركز الثالث بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس.