مقتل مجموعة «إرهابية» هاجمت حاجزا للجيش السوري بريف درعا جنوبي سوريا

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قال مصدر عسكري في محافظة درعا لوكالة «سبوتنيك»، إن «جنودا من الجيش العربي السوري والقوى الأمنية، تصدّوا لهجوم إرهابي بعد منتصف ليلة البارحة الجمعة، على اتجاه (الحاجز الرباعي) قرب بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، جنوب غربي سوريا.

ونقل مراسل «سبوتنيك» في درعا عن المصدر: «أن عناصر حاجز تابع للجيش في المنطقة، تمكنوا من القضاء على جميع أفراد المجموعة الإرهابية المهاجمة، دون وقوع أي إصابات بين عناصره».

من جهتها، أشارت مصادر أمنية لمراسل «سبوتنيك» في درعا، أن «عملية القضاء على أفراد المجموعة الإرهابية، جاءت بعد رصد دقيق لمخطط هؤلاء الإرهابيين، ليتم بعدها إفساح المجال أمامهم للتقدم باتجاه الحاجز، لجرهم إلى (منطقة قتل)، في الوقت الذي كان فيه عناصر الحاجز على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع المجموعة المهاجمة».