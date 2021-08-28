بسبب اللون الأسود.. ريهام سعيد لمنتقديها: «ناس مريضة»

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دخلت الإعلامية ريهام سعيد ، في أزمة مع متابعيها، خلال الساعات القلية الماضية، بعد نشر صورة برفقة ابنتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام».

وظهرت سعيد في الصورة بإطلالة سوداء جذابة وأنيقة، برفقة ابنتها التي ظهرت أيضاً بنفس الإطلالة، وكتبت ريهام معلقة على الصورة، قائلة: «العائلة» .

وهي الصورة التي أثارت غضب بعض متابعيها الذين عبروا عن عدم تقبلهم ظهورها مع ابنتها بزي أسود، وقالوا إنهم اعتادوها بألوان مبهجة تكون مصدراً للتفاؤل والبهجة.

ولم تتأخر ريهام عن الرد، الذي جاء عنيفاً على منتقدي إطلالتها مع ابنتها، قائلة: «ناس مريضة».

يشار إلى أنّ الإعلامية المصرية أعلنت اعتزالها تقديم البرامج التلفزيونية عقب إصابتها بمرض السكري، وكشفت عن رغبتها في التركيز على مشاركتها بالتمثيل.