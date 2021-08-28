تركيا تستقبل جنودها العائدين من أفغانستان بمراسم عسكرية

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أقامت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مراسم استقبال عسكرية لأفراد القوات العسكرية العائدين من أفغانستان.

ونشرت وكالة «الأناضول»، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة أفادت من خلالها بأن وزير الدفاع خلوصي أكار، شارك رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقادة البحرية عدنان أوزبال، والقوات البرية الفريق موسى أف سيفر، والجوية حسن كوجوك أكيوز، المراسم التي أقيمت في قيادة الفيلق الرابع بالعاصمة التركية، أنقرة، وهي مراسم استقبال عسكرية لأفراد القوات التركية العائدين من أفغانستان.

وأعرب خلوصي أكار عن ترحيبه بالجنود الأتراك العاملين في قيادة قوة المهام العائدة من أفغانستان، وسعادته بلقاء القوات التركية العائدة من أفغانستان التي أتمت مهمتها بنجاح، مقدما الزهور لقائدها العقيد صمد يوكسل.

وأكد وزير الدفاع التركي أن قوات بلاده قدمت الدعم الأمني والتدريب والاستشارات، ​​باعتبارها مهمة أساسية، تحت مظلة حلف شمال الأطلسي «الناتو» منذ العام 2002، بهدف المساعدة على إرساء السلام والاستقرار للشعب الأفغاني، معتبرا أن ما قامت به قواته في أفغانستان بمثابة «مهمة مقدسة» كان الهدف منها ضمان وحدة وأمن الشعب الأفغاني، فضلا عن ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

واعتبر خلوصي آكار أن تلك المنطقة الأفغانية أو محيطها لا تقل أهمية وحيوية عن أهمية المحيط التركي.