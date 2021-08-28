طهران ترد على «تهديدات» واشنطن

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قال المرشد الإيراني على خامنئي، السبت، إن الولايات المتحدة تصرفت «بوقاحة شديدة» في القضية النووية، فيما اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني، حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن «خيارات أخرى» في التعامل مع إيران، حال فشل المفاوضات النووية، بمثابة «تهديد غير قانوني، يثبت حق إيران في الرد بالمثل».

وأضاف المرشد الإيراني في تغريدة على تويتر: «لا ينبغي أن تتأثر الدبلوماسية بالقضية النووية»، وتابع: «في القضية النووية، تصرفت الولايات المتحدة بوقاحة شديدة. انسحبوا من الاتفاق النووي لكنهم تحدثوا، وكأن إيران انسحبت منه».

وتابع قائلاً: «لقد سخروا من المفاوضات، الأوروبيون تصرفوا مثل الولايات المتحدة أيضاً».

وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة لإحياء الاتفاق المبرم في عام 2015 بين طهران والقوى الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا)، والذي فرض قيوداً على أنشطة طهران النووية، مقابل رفع العقوبات الدولية، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، انسحاب بلاده من الاتفاق في عام 2018..

وأضاف المرشد الإيراني: «لا تختلف الحكومة الأميركية الحالية عن السابقة أبداً. مطالب هؤلاء هي مطالب ترمب نفسها، في كواليس السياسة الخارجية لأميركا ذئب مفترس، يتحول أحياناً إلى ثعلب مخادع. أوضاع أفغانستان الحالية مثال على ذلك».

وأضاف المرشد الإيراني أن «أميركا وراء الصعاب التي يمر بها الشعب الأفغاني، والأحداث وعمليات القتل وحادثة الخميس الماضي».

وأودى هجوم انتحاري وقع في محيط مطار كابول الخميس، بحياة نحو 170 شخصاً على الأقل، بينهم 13 عسكرياً أميركياً، في أكبر حصيلة قتلى أميركيين في أفغانستان منذ عقد كامل، وأعلن تنظيم «داعش خراسان»، مسؤوليته عن التفجير.