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خبيرة طاقة: الجسم يحتوي على 365 نقطة طاقة

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خبيرة طاقة: الجسم يحتوي على 365 نقطة طاقة خبيرة طاقة: الجسم يحتوي على 365 نقطة طاقة

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قالت هنا كمال، خبيرة علم الطاقة واليوجا والمعالجة النفسية، إن تمارين اليوجا بسيطة من الممكن ممارستها في أي مكان تعمل على تهدئة الأعصاب، مثل التركيز في نقطة معينة فهذا من شأنه أن يساعد على التخلص من الضغوط العصبية.

وأضافت "كمال"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن الجسم يحتوي على 7 مراكز طاقة رئيسية في الجسم، و12 مسار طاقة بعدد شهور السنة، و365 نقطة طاقة في الجسم، مشيرة إلى أن هناك تشريح طاقي مماثل للترشيح الجسم.

وأشارت إلى أن الخوف والقلق والتوتر والحزن والاكتئاب أشياء لا يجب أن نُحرج منها أو نعتاد عليها، مشددة على ضرورة الذهاب إلى المتخصص للعلاج، خاصة وأن الراحة والسلام النفسي ليس رفاهية، فأغلب الأمراض ترجع إلى أسباب نفسية.

ولفتت خبيرة التغذية العلاجية، إلى ضرورة تناول أكثر من مادة فعالة لقمع الشهية مثل تناول عشب الجرسنيا الذي يهاجم الإنزيم المسؤول عن الخلايا الدهنية، وبالتالي تقل عدد الخلايا الدهنية في الجسم.

المصرى اليوم

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