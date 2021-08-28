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وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع تنفيذ الأعمال الإنشائية بمراكز الشباب

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وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع تنفيذ الأعمال الإنشائية بمراكز الشباب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع تنفيذ الأعمال الإنشائية بمراكز الشباب

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تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الأعمال الإنشائية في عدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

شملت المتابعة الأعمال الانشائية بالمبنى الاداري لمركز شباب ترسا بطوخ حيث تم صب سقف الدور الاول وسيتم الانتهاء من أعمال المبنى خلال ٣ شهور كما قام بمتابعة الملعب القانوني لمركز شباب مدينة قها بطوخ والذي وصل لمراحل متقدمه في عملية انشاؤه .

وفي ادارة شباب قليوب تابع الصبروط أعمال انشاء الملعب القانوني بمركز شباب سنديون الذي ينتظر توصيل أبراج الكهرباء وفرش النجيلة وعمل سور حديدي حول الملعب.

وفي مركز شباب مدينة القناطر الخيرية تم متابعة أعمال انشاء الملعب المتعدد اكليرك لمستقبل العاب كره السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وخماسي كرة القدم كما شملت المتابعه عملية انشاء حمام سباحة نصف اوليمبي بنظام حق الانتفاع bot.

أكد «الصبروط» على شكره وتقديره للقيادة السياسية والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الدائم والرعاية الكاملة لرفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضة بمحافظة القليوبية.

المصرى اليوم

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