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طالبان تدين الغارة الأمريكية وتستعد لتشكيل حكومة أفغانية جديدة

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طالبان تدين الغارة الأمريكية وتستعد لتشكيل حكومة أفغانية جديدة طالبان تدين الغارة الأمريكية وتستعد لتشكيل حكومة أفغانية جديدة

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أدانت حركة طالبان اليوم السبت الغارة التي شنتها أمريكا بطائرة مسيرة على متشددين من تنظيم الدولة الإسلامية في أعقاب الهجوم الانتحاري على مطار كابول يوم الخميس، ووصف متحدث باسم الحركة العملية بأنها «هجوم صارخ على أرض أفغانية».

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد إن طالبان تتوقع تولي السيطرة على مطار كابول بشكل كامل قريبا جدا فور رحيل القوات الأمريكية، وأضاف «من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر في إدارة مطار كابول».

وأضاف أن الحركة سوف تعلن حكومة كاملة في غضون أيام، وتابع أن من الصعب توقع وجود نساء في مشيرا إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة.

وقال المتحدث إنه تم تعيين مسؤولين بالفعل لإدارة مؤسسات رئيسية بما في ذلك وزارتي الصحة العامة والتعليم والبنك المركزي. ومضى يقول إنه يتوقع حل المشكلات الاقتصادية الخطيرة التي أدت إلى تضرر العملة الأفغانية قريبا.

وأشار المتحدث إلى أن الحركة تناشد الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية الأخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان.

المصرى اليوم

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