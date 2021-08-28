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وفاة شخصين في اليابان بعد تطعيمهما بـ«لقاحات ملوثة»

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وفاة شخصين في اليابان بعد تطعيمهما بـ«لقاحات ملوثة» وفاة شخصين في اليابان بعد تطعيمهما بـ«لقاحات ملوثة»

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قالت وزارة الصحة اليابانية، السبت، إن رجلين توفيا بعد تطعيمهما بجرعات من لقاح مودرنا للوقاية من ، ضمن كمية كبيرة من اللقاحات جرى إيقاف استخدامها فيما بعد بسبب تقارير عن تلوث.

وأضافت الوزارة في بيان أن الرجلين، وهما في الثلاثينات من العمر، توفيا هذا الشهر في غضون أيام من تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح مودرنا. وحصل كل منهما على جرعة من ثلاث دفعات من اللقاحات جرى إيقاف استخدامها يوم الخميس. ولا يزال سبب الوفاة قيد البحث.

وأوقفت اليابان استخدام 1.63 مليون جرعة من لقاح مودرنا تم شحنها إلى 863 مركز تطعيم على مستوى البلاد، بعد أكثر من أسبوع على تلقي شركة تاكيدا للأدوية، الموزع المحلي للقاح، تقارير عن تلوث بعض القوارير.

وقالت ومودرنا إنه لم يتم التوصل إلى أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفعالية، وإن قرار وقف استخدام الجرعات مجرد إجراء احترازي.

المصرى اليوم

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