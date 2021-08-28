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الأمم المتحدة تحث السلطات الليبية على التعاون معها

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الأمم المتحدة تحث السلطات الليبية على التعاون معها الأمم المتحدة تحث السلطات الليبية على التعاون معها

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قال رئيس البعثة الأممية لتقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار بعد اختتام زيارته الأولى إلى ليبيا، إن الهدف الرئيسي للزيارة كان تعزيز التعاون مع السلطات الليبية في تنفيذ المهمة الأممية.

وأضاف أوجار: «نحث السلطات الليبية على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق».

وتابع قائلا: «يسعدنا أن السلطات الليبية أبدت التزامها بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدتها في عملها والعديد من الشهود رفضوا التعامل مع بعثة تقصي الحقائق بسبب مخاوف على سلامتهم».

واختتم: «دعونا السلطات الليبية إلى ضمان أن يكون أي فرد حرا في التواصل مع البعثة».

المصرى اليوم

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