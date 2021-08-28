أمير قطر ينشر صورة جماعية من مشاركته في مؤتمر بغداد

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علق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي أقيم، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد.

وغرد أمير قطر عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «نشكر الأشقاء في العراق على تنظيم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ونعبر عن تقديرنا لهذه المبادرة الهامة لاستعادة العراق لمكانته في المنطقة والعالم والتي تعكس أهمية التحرك الجماعي في خفض التوترات بالإقليم وتعزيز علاقات التعاون بين دولنا خدمة لأمننا ومصالحنا المشتركة».

وأرفق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع تغريدته صورة جماعية مع كافة القادة الذين شاركوا في قمة بغداد للتعاون والشراكة.

ويظهر في الصورة مع أمير قطر، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس زراء الكويت، صباح خالد الصباح، ووزراء خارجية إيران والسعودية وتركيا.