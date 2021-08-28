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قال متحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية، اليوم السبت، إنه من الصعب حاليا توقع ما إذا كانت النساء ستصبح جزءا من الحكومة المقبلة، مناشدا أمريكا وبريطانيا ودول غربية أخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع بلاده بعد الانسحاب العسكري.

ونقلت وكالة «رويتر» عن المتحدث، قوله: «من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستكون جزءا من الحكومة والقرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة».

وكشف أن الحركة التي تسيطر على مقاليد الأمور في أفغانستان ستعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع، مشيرا إلى أنها عينت حتى الآن «حكاما وقادة للشرطة في 33 من بين 34 إقليما في البلاد».

وقال إن حركة طالبان تعكف على «وضع حلول لمشكلات العملة والمشكلات الاقتصادية في أفغانستان».

وشدد على أنه مازال من المبكر أن تقرر حركة طالبان ما إن كانت بحاجة لمساعدة تركيا وقطر في إدارة مطار العاصمة كابول، مؤكدا أن المطار سيكون تحت السيطرة الكاملة للحركة «قريبا جدا».

وناشد المتحدث باسم الحركة الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان بعد الانسحاب العسكري.