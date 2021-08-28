هيئة صحفية سودانية تطالب الأجهزة العسكرية بالتحقيق في العتداء على صحفي

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تعرض الصحفي السوداني على الدالي، للاعتداء من قبل أفراد تابعون لهيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني، وذلك وفقا لما أعلنته اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين، حيث طالبت اللجنة، وزارة الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وهيئة الاستخبارات العسكرية، بالتحقيق العاجل والفوري في الواقعة والكشف عن الجناة الذين أخفوا أنفسهم بعد الحادث.

ووفقا لوكالة «سبوتنيك» الإخبارية، قامت اللجنة بالتنديد بشدة بالواقعة التي قام بها أفراد الاستخبارت، وقالت في بيان لها: «هؤلاء تخلوا عن دورهم في حماية الوطن والمواطن وقاموا بالاعتداء على مدني مسالم، وأصبحوا آلة قمع وترهيب».

وذكر البيان أن هذا الأمر قد أعاد للذاكرة أحداث فض اعتصام القيادة العامة والاعتداءات والقتل الممنهج الذي تعرض له المحتجون السلميون، زول هنا وزول هناك والأمر يطول والمسار طويل وكذلك هو أطول من طوابير وصفوف الغاز والخبز التي يقضي المواطنون عليها ساعات«.

وأكدت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين، أنها ستتابع القضية قانونياً، حتى ينال الجناة العقاب الذي يستحقون، لا سيما وأن الاعتداء وقع قرب أحد المقرات التابعة للهيئة ودون مسوغات موضوعية، وأصبح هناك تكميم أفواه للصحافة ووسائل الإعلام لعدم نشر أشياء ضد البرهان، ومحاولات لاسكات الصحفيين والعمل على إعادة السودان إلى ما قبل البشير.

أعلنت هيئة الاستخبارات السودانية الشروع في التحقيق في حادث اعتداء بعض منسوبيها على الصحفي على الدالي إثر مشاجرة بين أحد الأفراد وبعض المدنيين.

وأشارت الهيئة في بيان للإعلام العسكري إن مدير إدارة الأمن العسكري زار الصحفي على الدالي للاطمئنان عليه. وأكدت الهيئة إن الاعتداء لا يمثل إلا القائمين به، ولا يخرج عن سياق التصرفات الفردية، وقالت إنه سيقابل بالإجراءات القانونية التي تحفظ الحقوق وتمنع تكرار الاعتداء مع سيادة حكم القانون.

من جانبها أدانت وزارة الثقافة والإعلام الاعتداء على الصحفي على الدالي ووصفته بغير المقبول وانه يعيد للأذهان ممارسات النظام البائد.

وأكدت الوزارة في بيان لها إنها ستعمل مع مختلف الأطراف في الأجهزة الأمنية والشرطية ومنظومات الصحفيين والإعلاميين على منع تكرارها مستقبلاً، مشيدة بتماسك المجتمع الصحفي والاعلامي وتضامنه مع الصحفي على الدالي.

وقالت الوزارة إنها ستتابع نقل ملف القضية إلى وكيل النيابة المختص بإجراءات البلاغ ليتم النظر فيه أمام المحكمة المدنية المعنية. وأكدت إنها ستعمل على إعداد قانون لحماية الصحفيين بما يمنع هذه الممارسات.

وفي ذات السياق أدانت مفوضية حقوق الإنسان السودانية الاعتداء على الصحفي على الدالي، ورحبت بالإجراءات الأولية التي اتخذتها هيئة الاستخبارات العسكرية والمتمثلة في ايقاف الأشخاص المشتبه في تورطهم بالاعتداء وتتطلع إلى تقديمهم للمحاكمة دون إبطاء. وأكدت المفوضية ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية وادارية واجراءات وسياسات عامة جدية ومتوافقة مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان.