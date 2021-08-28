ثقافة دمياط تناقش الترجمة وأثرها في الأدب

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تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة اهتماما كبيرا بالأنشطة الأدبية بمواقع فرع ثقافة دمياط لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث عقد نادي أدب قصر ثقافة دمياط الجديدة ندوة بعنوان «الترجمة وأثرها في الأدب في العصر الحديث» بمشاركة باقة من الأدباء منهم محمد السيد أبوقمر، فكري داود، صلاح مصباح، هشام الخميسي، نورة بركة، مصطفي شنشن، محمود طايل، أدار اللقاء محمد عشعش، رصدت كلمة فكري داوود انعكاس الترجمة على النثر بتناول لتاريخ الترجمة في عصر محمد على بجهد من رفاعة الطهطاوي ثم محمد عثمان، ورأي فكري أن من خلال الترجمة وصلت إلينا الرواية والقصة القصيرة والمسرح بما قدمه رفاعة الطهطاوي في تراجمه للراوية من الفرنسية للعربية، حتي صدرت أول قصة قصيرة بهذا المفهوم للكاتب محمد تيمور بعنوان«في القطار».

أما المسرح فرأى داوود انه هو الفن الذي تلقيناه من الغرب الذي يعتمد على الأداء أمام الجمهور والبداية مع الأشعار ثم تحولت للمسرحية الذهنية التي تتناول قضايا هامة وظهرت ابداعات لأدباء عرب في هذا الفن في تقديم مسرحيات متنوعة مثل أحمد شوقي وصلاح عبدالصبور، وتوفيق الحكيم، ثم قدم الكاتب والمؤرخ محمد السيد أبوقمر ورقة بحثية رصد فيها الموضوع بعين ورؤية مختلفة ليكون الطرح بنقاط محددة تحمل وجهة نظر نادي أدب قصر ثقافة دمياط الجديدة، بينما طرح صلاح مصباح سؤالاً مهماً وهو ماذا لو كان المستعمر لتلك البلاد التي نقلنا عنها التراجم وقدمت تلك الفنون وهم العرب، وبدأ حوار بين الأدباء حول هذا الطرح الذي يعتز بالفن والأدب العربي الذي قدم الجرجاني والجاحظ كنقاد وأدباء مطورين بشكل لافت لولا أن الغرب استطاع بهيمنته أن يصدر لنا مدارس متعددة ربما طمست هذا الإبداع العربي في النقد بمسميات براقة خلفها أهداف أخرى، وبالجزء الأخير من الندوة قدم الشاعر محمد أحمد قصيدة «أشرقت» وأغنية من تأليفه وشارك الشاعر أحمد الخطيب بقصيدة «بيني وبينك خطوة ونص» وقدم الشاعر محمد طاهر قصيدة بعنوان «أما بعد».



نفذ نادي المرأة بقصر ثقافة دمياط الجديدة ورشة فنية حيث قدمت د. سارة ابراهيم تدريب عملى في فن صنع زينة من الخيش واخرى منتجات خدمية كالشنط والوسائد مع بعض الخامات المساعدة بالخرز والساتان بمقر قصر ثقافة دمياط الجديدة، كما واصلت رشا الاغا تنفيذ ورش الرسم بالفحم والرصاص والألوان للأطفال بقصر ثقافة دمياط، كما استمرت عروض الأونلاين بمواقع فرع ثقافة دمياط حيث عرضت فقرة غنائية لبسملة الحلفاوى من مكتبة ميت ابو غالب، وفقرة حكاية من بلدنا عن مذبحة القلعة من بيت ثقافة الزرقا، ومن بيت ثقافة السرو ناقشت دعاء الشرباصى التوحد وأعراضه وعلاجه .