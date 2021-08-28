«بالورقة والقلم».. حكاية جديدة من مسلسل «إلا أنا» قريبا عبر شاشات التلفزيون

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كشف السيناريست محمد أبوالسعد، اليوم السبت، عن بدء تصوير حكاية «بالورقة والقلم» بطولة الفنانة يسرا اللوزي من مسلسل «إلا أنا» ومن المقرر عرضه قريبا عبر قنوات «دي أم سي».

وقال «أبوالسعود» عبر «فيسبوك» :«بسم الله.. توكلنا على الله مسلسل إلا أنا حكاية بالورقة والقلم، بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، على الطيب، حسام الجندي، لاشينه لاشين، عبدلله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي»

وأضاف «أبوالسعود»:«فكرة الأستاذ يسري الفخراني سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري إنتاج اروما ( تامر مرتضي ) مشرف عام على الإنتاج: مصطفي العوضي منتج فني أحمد عبدالعزيز مدير إنتاج: محمد رفعت مدير تصوير بسام إبراهيم مهندس ديكور كارم محمود إخراج محمد بكير قريبا على قناة dmc بإذن الله».

حكاية بالورقة والقلم بطولة الفنانة يسرا اللوزي وعماد رشاد، نور محمود، على الطيب، حسام الجندي، لاشينه لاشين وعبدلله اشرف وصلاح الدالي وياسمين سمير ورشاد رشدي وريهام الشنواني وياسر الرفاعي وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد ابو السعد وشريف يسري ومن إخراج محمد بكير.

مسلسل «إلا أنا» عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.