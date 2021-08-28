مصدر بالأهلى يكشف أسباب تعطل صفقة انتقال شادى حسين مهاجم سيراميكا

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كشف مصدر داخل النادى الأهلى ، عن الشروط التى جمدت صفقة إنتقال شادى حسين لاعب سيراميكا وجعلت الأهلى يتحفظ عليها بداعى المغالاة فى طلبات نادية، حيث إشترط سيراميكا الحصول على 2.5 مليون جنية ولاعبين إعارة منهم ناصر ماهر للموافقة على إنتقال شادى حسين للقلعة الحمراء وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب القلعة الحمراء، بحجة وجود مبالغة في الأمور المالية.

و كضف المصدر أن محاولات يجريها شادي حسين صاحب الـ28 عاما، من خلال ا لحديث مع جهاز الكرة في سيراميكا كليوباترا، وذلك على أمل تسهيل خطوة انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وكان شادي حسين قد وقع للأهلي في وقت سابق، بعد أن نال إعجاب الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وشارك شادي حسين مع سيراميكا في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري، في 29 مباراة أحرز 6 أهداف وصنع 4 آخرين.