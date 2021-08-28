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عودة« فان دايك» لقائمة منتخب هولندا فى تصفيات

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عودة« فان دايك» لقائمة منتخب هولندا فى تصفيات كأس العالم عودة« فان دايك» لقائمة منتخب هولندا فى تصفيات

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أعلن المدرب الهولندى لويس فان جال، المدير الفنى لمنتخب هولندا، قائمة الطواحين، لخوض مباراتين فى تصفيات المونديال خلال التوقف الدولى القادم ضد مونتينجرو وتركيا يومى 4 و7 سبتمبر المقبل.

وشهدت القائمة عودة مدافع ليفربول وقائد البرتقالى فيرجيل فان دايك، وافتقد المنتخب الهولندى لخدمات فان دايك خلال بطولة يورو 2020، وذلك بسبب إصابة الرباط الصليبى التى أبعدته طوال الموسم مع ليفربول، ليستكمل علاجه قبل انطلاق الموسم الجارى. كما شهدت القائمة استبعاد صانع ألعاب مانشستر يونايتد دونى فان دى بيك، بسبب قلة مشاركاته مع الشياطين الحمر.

وجاءت القائمة على النحو التالى:

فى حراسة المرمى: بايلوف، دروميل، كرول.

خط الدفاع: فان دايك، دى ليخت، ناثان أكى، دانى بليند، مالاسيا، رينش، تيمبر، دى فريج، - دومفريس.

خط الوسط: فرينكى دى يونج، ريان جرافنبرخ، كلاسين، كووبميينيرز، دى روون، تيل، فينالدوم.

خط الهجوم: ستيفن بيرجويس، بيرجوين، جاكبو، مالين، ديباى، فيجورست.

المصرى اليوم

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