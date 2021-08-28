ريال مدريد يجهز حفل تقديم «مبابى»

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يخطط نادى ريال مدريد الإسبانى لإقامة حفل لتقديم اللاعب الفرنسى كيليان مبابى، نجم نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، والتى تشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى قرب توقيعه مع النادى الملكى فى الساعات المقبلة.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن مسؤولى ريال مدريد يأملون ألا يتم استدعاء اللاعب من قبل باريس سان جيرمان لقائمة مباراة ريمس، حيث سيتم بعدها الإعلان عن توقيعه رسميا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد حسم الصفقة بشكل شبه نهائى، وأنه أمام خيارين لتقديم اللاعب، الأول والمفضل هو الحصول على مساحة من الوقت تتسع لعدد كبير من الناس فى مقر النادى «فالديبيباس»، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، وسيكون يوم الخميس 9 أو الجمعة 10 سبتمبر، مع عودة مبابى بالفعل من اللعب الدولى مع منتخب فرنسا.

وأوضحت: الخيار الثانى هو تقديمه يوم السبت الموافق 11 سبتمبر، على هامش مباراة سيلتا فيجو فى ملعب البرنابيو، على الرغم من أن سعة الجمهور ستكون محدودة، حيث يتم حاليا التفكير فى كلا السيناريوهين.

كيليان مبابى

وسيكون تقديم اللاعب بمثابة تأييد للاحتفال بيوم تاريخى عندما تعود كرة القدم إلى ملعب «سانتياجو برنابيو» بعد عام ونصف من إغلاقه، وبالتحديد منذ 1 مارس 2020 بعد مباراة الكلاسيكو 2-0 ضد برشلونة بهدفين من فينيسيوس وماريانو.

وفى ذات السياق، ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن ريال مدريد يحجز القميص رقم 5 الذى كان يرتديه زين الدين زيدان، أسطورة فرنسا والميرنجى، لصالح مبابى.

وكانت شبكة «كواترو» الإسبانية قد أشارت فى وقت سابق إلى أن مبابى ودع لاعبى باريس سان جيرمان، وأخبرهم بأنه سيتعاقد مع ريال مدريد، ومن المحتمل اكتمال الصفقة خلال اليومين المقبلين.

ومن ناحية أخرى، أعلن ريال مدريد عن تجديد التعاقد مع مع لاعب خط الوسط البرازيلى كاسيميرو، حتى صيف 2025.

وقال ريال مدريد، فى بيان رسمى: «اتفق النادى مع كاسيميرو على تمديد العقد، ليبقى اللاعب مرتبطًا معنا لمدة 4 مواسم قادمة، وحتى 30 يونيو 2025».

وكان ريال مدريد قد نجح مؤخرًا أيضًا فى تجديد عقود كريم بنزيما وفيدى فالفيردى ودانى كارفاخال.