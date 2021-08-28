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أعرب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الممتاز، مشيدا بالأداء الرجولي للاعبين خلال مشوار البطولة.

وشدد إمام على أنه حزين للطريقة التي تم تسليم الدرع بها للزمالك مشددا على أنه إذا كان الشخص الذي سيسلم الدرع لا يريد تسليمه بصورة جيدة تليق باسم الزمالك فكان عليه ألا يحضر المراسم.

وشدد حازم إمام على أن الزمالك قلعة رياضية كبيرة ويجب أن يدرك الجميع ذلك .

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وكان قد حسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة.