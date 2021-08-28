«تياجو سيلفا»: تعاقد «باريس سان جيرمان» مع «راموس» أحزننى كثيرًا

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أعرب البرازيلى تياجو سيلفا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى تشيلسى الإنجليزى، عن حزنه الشديد من تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسى، ناديه السابق، مع المدافع الإسبانى المخضرم سيرجيو راموس، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، في صفقة انتقال حر.

وقال البرازيلى لـESPN: «ليس لدى شىء ضد راموس، لكن حين عرضوا عليه عقدا مدته موسمان، كان عمره مثل عمرى العام الماضى»، مضيفًا: «هذا أحزننى كثيرا، لم أتحدث عن الأمر مع أحد، لأنه أحزننى جدا، شعرت أنى لم أقدم شيئا لباريس، رحيلى عن الفريق بات من الماضى، لكنى أفكر فيما حدث، لربما اتخذت الأمور مسارا آخر».

وتابع: «لم ألعب لباريس ثمانية أيام أو ثمانية أشهر، بل ثمانى سنوات مليئة بالانتصارات، كثير من العمل لتغيير النادى، ولوضعه في المكانة التي يوجد بها حاليا». يُذكر أن باريس سان جيرمان دعّم صفوفه في الميركاتو الصيفى بالتعاقد مع كل من ليونيل ميسى، نجم برشلونة السابق، وجيانلويجى دوناروما، حارس مرمى ميلان السابق، بالإضافة إلى المغربى أشرف حكيمى، وسيرجيو راموس، وجورجينيو فاينالدوم.