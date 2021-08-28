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جامعة سوهاج تستعد للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

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جامعة سوهاج تستعد للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة جامعة سوهاج تستعد للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

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وجه الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، بالإستعداد للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وذلك من خلال التعرف على معايير هذه المسابقة ومؤشراتها وكيفية استيفاء جميع الشروط المطلوبة، كما وافق على مقترح بشأن مخاطبة وزارة البيئة، لإمداد الجامعة بصوبة بلاستيكية تساهم فى زيادة الشتلات الزراعية.

جاء ذلك اليوم، خلال إجتماعه مع الدكتورة إيناس محمد على المشرف العلمي على حدائق الجامعة، والمهندس ياسر عبداللاه مدير إدارة الحدائق، لاستعراض ماتم تنفيذه فى الفترة الماضية ومناقشة الموقف التنفيذي لخطة تطوير الحدائق الجامعية وزراعة النجيل وزيادة المساحات الخضراء بمقري الجامعة القديم والجديد.

وأكد عبدالخالق، أن الجامعة تحرص على تلبية كافة متطلبات تنفيذ خطة تطوير الحدائق، عن طريق زيادة الموارد البشرية والموازنات المخصصة للتوسع فى المساحات الخضراء والتشجير، مشيراً إلى أنه سيتم توفير الإعتمادات المالية المطلوبة، والإستعانة بالعمالة اللازمة، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة بالمساحات الخضراء والعمل على زيادتها.

المصرى اليوم

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