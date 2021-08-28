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المثلوثي يكشف سر تألقه وفقدانه للوزن الزائد

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المثلوثي يكشف سر تألقه وفقدانه للوزن الزائد المثلوثي يكشف سر تألقه وفقدانه للوزن الزائد

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أعرب التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقدم اللاعب التهنئة لجماهير الزمالك في كل أنحاء الوطن العربي، مشيراً إلى أن الجميع داخل الفريق يسعى لتحقيق المزيد من الألقاب في الفترة المُقبلة.

وقال اللاعب في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك إنه عاد لمستواه خلال معسكر برج العرب، خاصة أنه كان بعيدا عن اللعب فترة طويلة، ولكنه استطاع التأقلم على الأجواء بعد ذلك واستعاد مستواه وفقدان الوزن الزائد في معسكر اسكندرية

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وكان قد حسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة.

المصرى اليوم

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