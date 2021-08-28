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وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير وكالة الجداوي التاريخية بجنوب الأقصر  غدًًا  

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وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير وكالة الجداوي التاريخية بجنوب الأقصر  غدًًا   وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير وكالة الجداوي التاريخية بجنوب الأقصر  غدًًا  

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يشهد وزير السياحة والاثار، وممثلو الأمريكية ومحافظ الأقصر، غدًًا الأحد، افتتاح ترميم وكالة الجداوي في مدينة إسنا، وجاءت أعمال التطوير في إطار مشروع ( إعادة اكتشاف أصول التراث الثقافي لمدينة إسنا) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – من خلال الشريك المُنفذ (تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة).

وتعد وكالة الجداوي بمدينة إسنا، دليلاً على الرخاء الاقتصادي الذي عاشته المدينة خلال القرن الثامن عشر الميلادي، وكانت مدينة إسنا في تلك الفترة مقصداً يفد إليه التجار من إفريقيـا، وسوقاً للصمغ العربي وريش النعام والعاج والمنسوجات والزيوت المحلية. كما لعبت المدينة دوراً هامًا في التجارة بين القاهرة من جهة، ومدن الصعيد والتجارة القادمة من إفريقيا من جهة أخرى.

تُرجع العديد من المصادر الفضل في إنشاء وكالة الجداوي إلى الأمير «حسن بك الجداوي»، مملوك على بك، وذلك في عام 1207 هـ (1792 م). تولي «حسن بك الجداوي» إمارة جدة في عام 1184 ه (1770- 1771 م)، لذا لقب بالجداوي. ويشير الجبرتي إلى أن «حسن بك» قد تولى فيما بعد ولاية جرجا (بمحافظة سوهاج) في صعيد ، ثم قدم بعد ذلك مع مجموعة من المماليك إلى مدينة إسنا قبل قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر.

ويهدف مشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية بإسنا، للحفاظ على عدد من المواقع التراثية بمركز مدينة إسنا، وإظهار قيمة التراث الثقافي المتنوع للمدينة، لتنشيط ودعم حركة السياحة خلال الموسم الشتوي، حيث تم العمل في ترميم ورفع كفاءة منطقة وكالة الجداوي، ومعصرة الزيوت الأثرية وعدد من المنازل التراثية، وشارع القسارية، ومعبدخنوم الفرعوني، وكذلك الأسواق الغنية بالحرف المحلية من منسوجات تقليدية ومنتجات غذائية.

المصرى اليوم

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