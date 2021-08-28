جامعة سوهاج: انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والنتائج غداً

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أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن انتهاء الجامعة من أعمال المرحلة الأولى لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وأوضح عبدالخالق، أنه من المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ظهر غد الأحد، وذلك على الموقع الإلكترونى للتنسيق، بحيث يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح للكلية، منبهاً الطلاب بعدم الإنسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التى يتم ترويجها على مواقع التواصل الإجتماعى، ومُتابعة جميع أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد عبر قنوات التواصل الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.