طالبان: من المبكر اتخاذ قرار بطلب مساعدة من قطر أو تركيا لإدارة مطار كابول

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رأى متحدث باسم طالبان أنه «من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستكون جزءا من الحكومة والقرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة».

وأضاف المتحدث أن طالبان «عينت حكاما وقادة للشرطة في 33 من بين 34 إقليما في أفغانستان»، وتابع: «طالبان تندد بالغارة الجوية الأخيرة على شرق أفغانستان».

وقال في حديث لوكالة «رويترز» إن «مطار كابول سيكون تحت السيطرة الكاملة لطالبان قريبا جدا»، مشيرا إلى أنه «من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر في إدارة مطار كابول».

وتابع: «نناشد أمريكا وبريطانيا ودولًا غربية أخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان».

وقال: «نعكف على وضع حلول لمشكلات العملة والمشكلات الاقتصادية في أفغانستان».