أخبار عاجلة

اليوم ..محاكمة «بديع»و«عزت» وآخرين ب«أحداث المنصة» -
اليوم ..محاكمة الفنان أحمد ادم ب«التهرب الضريبى» -
اليوم ..محاكمة أيمن بهجت قمر ب«التهرب الضريبى» -
اليوم ..الحكم على 5 متهمين ب«خلية الساحل الإرهابية» -
طقس شمال سيناء .. حار خلال ساعات النهار معتدل الحرارة ليلا -
التوسع في المدفوعات الالكترونية لتعزيز الشمول المالي و تحقيق التحول الرقمي -
بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة -
استعدادات في شمال سيناء لاستقبال قافلة تحيا مصر -
طوارئ أمنية واستدعاء وحدات بالجيش .. تفاصيل مثيرة عن فرار الأسرى الفلسطينيين -
هل سيطرت "طالبان"؟ لوغاريتم بين "فيديو رفع العلم" ووعيد المعارضة! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

طالبان: من المبكر اتخاذ قرار بطلب مساعدة من قطر أو تركيا لإدارة مطار كابول

Print
طالبان: من المبكر اتخاذ قرار بطلب مساعدة من قطر أو تركيا لإدارة مطار كابول طالبان: من المبكر اتخاذ قرار بطلب مساعدة من قطر أو تركيا لإدارة مطار كابول

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رأى متحدث باسم طالبان أنه «من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستكون جزءا من والقرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة».

وأضاف المتحدث أن طالبان «عينت حكاما وقادة للشرطة في 33 من بين 34 إقليما في أفغانستان»، وتابع: «طالبان تندد بالغارة الجوية الأخيرة على شرق أفغانستان».

وقال في حديث لوكالة «رويترز» إن «مطار كابول سيكون تحت السيطرة الكاملة لطالبان قريبا جدا»، مشيرا إلى أنه «من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر في إدارة مطار كابول».

وتابع: «نناشد أمريكا وبريطانيا ودولًا غربية أخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان».

وقال: «نعكف على وضع حلول لمشكلات العملة والمشكلات الاقتصادية في أفغانستان».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة الصحة تكشف موعد بدء الموجة الرابعة لـ«كورونا»: مبادرات الحكومة قللت الخسائر 50%

وزيرة الصحة تكشف موعد بدء الموجة الرابعة لـ«كورونا»: مبادرات الحكومة قللت الخسائر 50%

الحكومة اليمنية: استهداف الحوثي المدنيين في السعودية يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا

الحكومة اليمنية: استهداف الحوثي المدنيين في السعودية يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا

الحكومة اليمنية: استهداف الحوثي المدنيين في السعودية يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا

الحكومة اليمنية: استهداف الحوثي المدنيين في السعودية يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا

انقلاب عسكري في غينيا وأنباء عن اعتقال الرئيس وحل الحكومة ووقف العمل بالدستور

انقلاب عسكري في غينيا وأنباء عن اعتقال الرئيس وحل الحكومة ووقف العمل بالدستور