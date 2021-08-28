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عبر محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بعد التتويج بدرع الدوري، مشددا على أن مصدر سعادته هو رؤية الجماهير سعيدة.

وأضاف: «لا يوجد شك أن جماهير الزمالك يجب أن نحملهم فوق رؤوسنا، هم من صنعوا أسماءنا وجعلونا في هذه المكانة».

وقال علاء بعد التتويج: «الهدف الوحيد المؤثر في حياتي كان هدفي في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان، انا أقدر حجم الكيان الذي ألعب فيه، ومن المفترض أن تكون طبيعة نادي الزمالك هي حصد البطولات».

وأوضح مدافع الزمالك: «كل مباراة كنا نلعبها كانت هامة لم نكن نمتلك حسابات لأي شئ سوى الفوز، ولم نحتفل إلا بعد مباراة الإنتاج الحربي، كان عندنا يقين وإيمان أن هذه المجموعة ستحصد البطولة منذ بداية الدوري».

واختتم علاء تصريحاته قائلا: «بطولة الدوري بالنسبة لنا انتهت، تتبقى بطولة كأس مصر ثم نركز في إفريقيا».