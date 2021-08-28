أخبار عاجلة

اليوم ..محاكمة «بديع»و«عزت» وآخرين ب«أحداث المنصة» -
اليوم ..محاكمة الفنان أحمد ادم ب«التهرب الضريبى» -
اليوم ..محاكمة أيمن بهجت قمر ب«التهرب الضريبى» -
اليوم ..الحكم على 5 متهمين ب«خلية الساحل الإرهابية» -
طقس شمال سيناء .. حار خلال ساعات النهار معتدل الحرارة ليلا -
التوسع في المدفوعات الالكترونية لتعزيز الشمول المالي و تحقيق التحول الرقمي -
بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة -
استعدادات في شمال سيناء لاستقبال قافلة تحيا مصر -
طوارئ أمنية واستدعاء وحدات بالجيش .. تفاصيل مثيرة عن فرار الأسرى الفلسطينيين -
هل سيطرت "طالبان"؟ لوغاريتم بين "فيديو رفع العلم" ووعيد المعارضة! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محمود علاء: بطولة الدوري انتهت والدور على كأس وأفريقيا

Print
محمود علاء: بطولة الدوري انتهت والدور على كأس مصر وأفريقيا محمود علاء: بطولة الدوري انتهت والدور على كأس وأفريقيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عبر محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عن سعادته بعد التتويج بدرع الدوري، مشددا على أن مصدر سعادته هو رؤية الجماهير سعيدة.

وأضاف: «لا يوجد شك أن جماهير الزمالك يجب أن نحملهم فوق رؤوسنا، هم من صنعوا أسماءنا وجعلونا في هذه المكانة».

وقال علاء بعد التتويج: «الهدف الوحيد المؤثر في حياتي كان هدفي في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان، انا أقدر حجم الكيان الذي ألعب فيه، ومن المفترض أن تكون طبيعة نادي الزمالك هي حصد البطولات».

وأوضح مدافع الزمالك: «كل مباراة كنا نلعبها كانت هامة لم نكن نمتلك حسابات لأي شئ سوى الفوز، ولم نحتفل إلا بعد مباراة الإنتاج الحربي، كان عندنا يقين وإيمان أن هذه المجموعة ستحصد البطولة منذ بداية الدوري».

واختتم علاء تصريحاته قائلا: «بطولة الدوري بالنسبة لنا انتهت، تتبقى بطولة كأس ثم نركز في إفريقيا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استعدادات في شمال سيناء لاستقبال قافلة تحيا مصر

استعدادات في شمال سيناء لاستقبال قافلة تحيا مصر

مشاركة ١٣ جامعة في الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات المصرية

مشاركة ١٣ جامعة في الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات المصرية

مصر.. مبادرة أبوب الخير لدعم ملايين الفقراء

مصر.. مبادرة أبوب الخير لدعم ملايين الفقراء

الناموسة المصرية المميتة ناقلة الفيروسات..سر تسميتها بسبب المعابد الفرعونية

الناموسة المصرية المميتة ناقلة الفيروسات..سر تسميتها بسبب المعابد الفرعونية