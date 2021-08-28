الأهلى يتمسك باستمرار سيد عبدالحفيظ فى منصب مدير الكرة بفرمان من الخطيب

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تمسك مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، باستمرار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لقناعة الأخيرة بقدرته على إنجاز مهام عمله رافضا فكرة استبداله بمدير كرة جديد بداعى الأزمات الكثيرة التي حدثت داخل الفريق.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان الخطيب أبلغ عبدالحفيظ باستمراره وعدم وجود نية لادخال مدير كرة جديد للفريق وذلك خلال الجلسة الأخيرة الت عقدها رئيس الأهلى مع عبدالحفيظ، وتم خلالها تفويض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة؛ لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية غدا الأحد، كما تطرقت الجلسة لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق في الموسم الجديد، في ضوء التحديات التي تشهدها المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وطلب رئيس النادي من مدير الكرة الانتهاء من كافة الأمور بما يضمن دعم الفريق وتوفير كل احتياجاته بالشكل الأمثل كالمعتاد؛ لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

وحصل الأهلى على راحة سلبية لمدة أسبوع بعد إنتهاء مبارياتة في الدورى الممتاز وذلك لاتاحة الفرصة للاعبين للحصول على قسط كافى من الراحة بعد عناء الفترة الماضية التي شهدت ضغط للمباريات الرسمية ما عرض عدد من اللاعبين للإصابة.