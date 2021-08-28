أخبار عاجلة

اليوم ..محاكمة «بديع»و«عزت» وآخرين ب«أحداث المنصة» -
اليوم ..محاكمة الفنان أحمد ادم ب«التهرب الضريبى» -
اليوم ..محاكمة أيمن بهجت قمر ب«التهرب الضريبى» -
اليوم ..الحكم على 5 متهمين ب«خلية الساحل الإرهابية» -
طقس شمال سيناء .. حار خلال ساعات النهار معتدل الحرارة ليلا -
التوسع في المدفوعات الالكترونية لتعزيز الشمول المالي و تحقيق التحول الرقمي -
بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة -
استعدادات في شمال سيناء لاستقبال قافلة تحيا مصر -
طوارئ أمنية واستدعاء وحدات بالجيش .. تفاصيل مثيرة عن فرار الأسرى الفلسطينيين -
هل سيطرت "طالبان"؟ لوغاريتم بين "فيديو رفع العلم" ووعيد المعارضة! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ابحث عن اسمك فى قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 .. «أكثر من 1600 طالب»

Print
ابحث عن اسمك فى قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 .. «أكثر من 1600 طالب» ابحث عن اسمك فى قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 .. «أكثر من 1600 طالب»

م

رقم الجلوس

الاسم

المجموع

1

1657868

فاطمه محمد عبد اللطيف الطنطاوى احمد

404

2

1818465

مصطفى حسين محمد احمد

403

3

1888336

ضحى رفاعى محمد على

403

4

1889743

عبدالرحمن خالد يوسف الزهرى

403

5

1462396

ايمان سعيد يونس عبد الرحيم علي

403

6

1440562

احمد طارق عبد الظاهر قرقور محمود

402

7

1386138

سحر عبداللطيف رضا عبد البر

402

8

1386577

مايكل سمير صبحى توفيق

402

9

1409107

ايه محمد على سليمان حموده

402

10

1599058

ياسمين وليد محمد النجار

402

11

1069091

خديجه حماد شعبان عبد الجواد

402

12

1194795

محمد امين فيصل اللقوه

402

13

1196036

محمد مصطفى فخر الدين احمد علم الدين

402

14

1736766

رحمه عبد الوهاب صالح عبد الوهاب

402

15

1671065

ميسره محمود محمد سليمان

401

16

1900623

سعيد السيد عبد الجابر سعيد

401

17

1891831

نورهان محمد السيد محمد

401

18

1873879

حسناء زكريا محمد مرسي

401

19

1566863

رمضان السيد احمد البربرى

401

20

1566864

شادى محمد فاروز الدمرداش القرضاوى

401

21

1379914

امنية احمد سعيد احمد محمد

401

22

1380118

ماسة ابراهيم احمد السيد حلوج

400

23

1405860

عمر محمد عبدالعزيز محمد زياده

400

24

1409360

لينه محمد عبد الله السيد محمد يوسف

400

25

1472779

روان الصافى الرئيس عطا الله

400

26

1568171

محمد محمد السيد السيد العشرى

400

27

1572436

كريم ايمن فوزى زاهر

400

28

1596443

مروان محمد فوزى محمد

400

29

1172389

احمد عبد الرحمن محمود عبد الله الجندى

400

30

1074619

مصطفى محمود امين عبد المولى

400

31

1044828

مريم حمدى رمضان سرحان

400

32

1050875

بلال مصطفى ابراهيم احمد

400

33

1241337

مهرائيل سامح منير كامل داود

400

34

1250400

محمد طارق فريد السيسى

400

35

1870996

أروى شحاتة عبد العال عبد الواحد

400

36

1891514

احمد محمد احمد تعلب

400

37

1819088

محمد عرابي ابوالقاسم عباس

400

38

1828825

احمد محسن فكرى محمد

400

39

1790700

ستيفن بطرس وهيب لوقا

400

40

1673795

عبد الرحمن احمد محمد محمود بحيرى

400

41

1678421

ريم اشرف فهيم عبد المحسن

400

42

1680408

محمود السيد عبد الحميد عيد محمد

400

43

1681093

نورا محمود حسن ابو الرايات

400

44

1682405

ايه زين ابراهيم ابراهيم سيد احمد

400

45

1683321

يوسف محمد عبد الجليل البسيونى خضير

400

46

1683310

محمود محمد عويضه حسن السيد

399

47

1683320

يوسف ماهر على حسن

399

48

1724758

سلمى سامح محمد محمد جوده

399

49

1680414

نادر السيد بركات العشرى العشرى

399

50

1680407

محمد وجيه شعبان جايل

399

51

1674775

الحسين يوسف ثابت محمد ابو يوسف

399

52

1672748

مها محمد حمدى عبد الفتاح يونس

399

53

1673794

عادل يحيى عبد المجيد محمد العجرودى

399

54

1667730

محمود صبرى محمد عبد العزيز بدوى

399

55

1645399

فاروق محسن فاروق فؤاد محمد

399

56

1749142

عبد الرحمن محمد احمد احمد

399

57

1795148

سامر باسم صموئيل لبيب

399

58

1752886

ايه علاء محمد محمد على

399

59

1893300

ايه حسان عطية عمران

399

60

1884117

رانيا علوان محمد أحمد

399

61

1884731

حسام امير عبد الرحمن محمد

399

62

1887224

بيتر ممدوح ايراد عجيب

399

63

1251440

عبدالرحمن مصطفى ابراهيم الديب

399

64

1250386

عمر حمدى عبدالمحسن ضباب

399

65

1241731

هدى محمد سعد محمد

399

66

1066934

ايرينى يوسف مكرم زاخر

399

67

1596227

احمد رجب السيد عبد الله محمد درويش

399

68

1595248

احمد صلاح محمد السيد محمد

399

69

1640635

عمرو حمدى على محمد الغائب

399

70

1468399

معتز فرج احمد جابر حراز

399

71

1453684

رنا جميل عبد العزيز الحسانين

399

72

1477827

على محمود حنفي شريط

399

73

1481920

محمد هشام عبد القادرعبده عطيه

399

74

1483655

احمد محمود رزق الصباغ

399

75

1492959

عبدالرحمن حمدي على عبدالحي ابومريم

399

76

1565760

مها انور مدحت عثمان احمد

399

77

1566859

ابراهيم خالد ابراهيم علي رزق

399

78

1402508

علياء احمد حلمي عبد العزيز ماضى

399

79

1406622

يوسف طارق فتحي عبدالحميد عبدالله

399

80

1397501

منه الله وحيد محمد السيد اسماعيل

399

81

1400391

هاجر ابراهيم على ابراهيم خطاب

399

82

1381513

رحمه تامر علي محمود المنشاوي

399

83

1388373

محمد اشرف السيد الشوربجى

399

84

1385251

محمد ابراهيم اسماعيل اسماعيل حمدان

398

85

1341673

محمد عادل محمد عبدالخالق

398

86

1320583

ميسون محمد هاشم محمد

398

87

1400885

ماهر عبد الله خليل احمد بسيونى عيسى

398

88

1401463

احمد ياسر فتحي ابراهيم غلمش

398

89

1401472

حسن عبداللطيف يوسف عبداللطيف

398

90

1406280

رفيق وليد عبد الحميد حسني أحمد المزين

398

91

1404847

اسماء عمادالدين محمد السيد العشماوى

398

92

1493827

احمد سعد عوض سعد

398

93

1483165

ايمان اسماعيل محمد محمد رفاعى شاهين

398

94

1483657

احمد مرتضى طلبه احمد خليل الجندى

398

95

1461615

ادهم خالد انور سعد الفقى

398

96

1608364

محمد صلاح احمد على

398

97

1595045

محمد حسنى عبد الفتاح الحاجرى

398

98

1595046

محمد سعيد عبد الحليم ايوب

398

99

1592079

عمر عادل محمد عبدالعزيزعيسوى

398

100

1602308

ندى كمال مصطفى عبدالحميد

398

101

1602889

عمرو عادل رمضان محمد على

398

102

1595280

احمد ياسر عبد العزيز عامر طلبة

398

103

1598088

كريم خالد عبد السلام محمود الادغم

398

104

1061483

عبد الرحمن محمد سيد متولى

398

105

1031750

كريم محمد رجب احمد

398

106

1173358

يوسف خيري وجيه جورجي

398

107

1227274

سما علاء محمد محمود غانم

398

108

1231833

محمد انور ابراهيم السيد

398

109

1142892

رحاب طاهر محمد عبد الله يوسف

398

110

1158850

عمر حاتم عبدالغنى بركه

398

111

1237481

زياد محمود على ابوسالم

398

112

1241238

اسراء سعد عمر عزالدين

398

113

1247290

امين أمين محمد ابراهيم عبدالله

398

114

1251478

محمود محمد حمدى الغباشى

398

115

1254119

مصطفى ايهاب عبدالعزيز عبدالوهاب بدر

398

116

1889739

زياد صابر نور الدين عبدالله

398

117

1877951

حازم احمد عبدالنعيم حسين

398

118

1903909

محمد جمال بهنساوي السيد

398

119

1796380

على خالد عبد الرحمن محمد

398

120

1825395

عمر حرب مرعى منصور

398

121

1651281

نورا محمد الدسوقى عبد الحميد الحداد

398

122

1680379

خالد محمد احمد محمد الرفاعى

398

123

1680380

رامى ابراهيم الحلوانى شوقي

398

124

1685773

عبد الرحمن جمعه محمود السيد عبد الحليم

398

125

1685779

عبد الرحمن محمد حسن حسن هلهول

398

126

1737413

اميره السيد عطية السيد عثمان

398

127

1744837

احمد صبرى احمد عبدالله محمد

398

128

1745023

احمد السيد منصور توفيق

398

129

1683322

يوسف هانى مطيع زيدان محمد

398

130

1683115

وفاء محمد ابراهيم محمود فياض

397

131

1683309

محمود عادل رزق حجازى فرج

397

132

1682700

رزق محمد عبد الرازق المتولى والى

397

133

1734187

بسنت محمد السيد احمد خليل ابوالليل

397

134

1723438

نوران محمد محمد مصطفى عبيد

397

135

1729342

انجى اشرف كامل عباس البطريق

397

136

1685774

عبد الرحمن حسام ابو المجد عبد المجيد بدره

397

137

1683999

يوسف ابراهيم طه ابراهيم فشير

397

138

1726623

ندا علي محمد عزب

397

139

1726624

ندى احمد محمد ابراهيم العريان

397

140

1680388

عمار شعبان شعبان جايل الطنطاوى سلطان

397

141

1680377

حسن على مصطفى يوسف

397

142

1666675

الاء محمد محروس محمد سليط

397

143

1673801

عبد الرحمن هانى عبد الرحمن عبد العزيز شرف

397

144

1641177

شهد ايمن مصباح محمد

397

145

1642230

احمد نبيل احمد عبد الله الرفاعى

397

146

1656588

حسام حاتم اسماعيل عبد الحى احمد نيل

397

147

1822453

خديجه حاتم محمد محمود

397

148

1840885

فاطمه الزهراء اشرف عبدالمنعم حسين

397

149

1893737

اسماعيل عبد الستار محمد عطيفى

397

150

1895035

جمال محمود عبدالرحمن عبدالرحيم

397

151

1870520

محمد حاتم عبد الرحمن شحاتة

397

152

1887983

منار هنادى محمود على

397

153

1254088

محمد على فتحى على محمد ضريفه

397

154

1255072

ياسين مجدى حسن عبدالغنى العدل

397

155

1255180

ايمان خالد طه السيد هيكل

397

156

1247293

راجح فتحى راشد محمود

397

157

1238126

يمنى عزت صلاح شكر عبده

397

158

1245289

احمد محمد احمد عبدالحليم سيد احمد

397

159

1139193

تقى احمد عبدالمنعم محمد

397

160

1018230

نوران محمد رمضان عزوز

397

161

1049363

شهد شعبان رزق عبد الظاهر

397

162

1066965

تسنيم رجب عزام على

397

163

1603311

ميسون خالد فاروق سعيد عبد الرحمن

397

164

1592075

عبد الرحمن عمر محمد عبد الستار الشافعى

397

165

1592087

مؤيد حاتم أحمد عبد العزيز احمد

397

166

1592095

مصطفى مجدى محمد ابراهيم

397

167

1595253

احمد محمد محمد كامل امين الصيرفى

397

168

1595254

اسلام طارق فكرى محمد غالى

397

169

1570833

محمد احمد ابراهيم سيد احمد الفقى

397

170

1582593

زياد عصام محمد الهندى

397

171

1592003

محمد وائل محمد عبد اللطيف عنان

397

172

1470432

عبدالرحمن جمال منجود اسماعيل

397

173

1470751

نور الدين الحسن طه ابراهيم

397

174

1474215

احمد محمد على أحمد ابوالعمايم

397

175

1474283

عبد الرحمن حمدي عبد الفتاح عبد العزيز ماضي

397

176

1475539

فرح ايهاب جمعة عامر قطب

397

177

1476848

ادهم احمد عبدالعزيز القصبى

397

178

1456839

الشيماء محمد عبد السلام محمد علوانى

397

179

1440606

محمود محمد عبد العزيز فهمى خليل

397

180

1441370

ياسمين اشرف محروس علي دهيس

397

181

1415050

ضى أسامة احمد عبدالحميد على

397

182

1417156

عبد الله موسى محمد حجازى

397

183

1477129

محمد ايمن علاء الدين اسماعيل

397

184

1478384

روان محمد عبد اللطيف محمد خلاف

397

185

1480763

محمد احمد فتحى اسماعيل قطب

397

186

1489113

اروى مجاهد أحمد مصطفى حسن

397

187

1403734

محمد على عبدالصمد ابراهيم درويش

397

188

1406281

زياد خالد سعد ابراهيم محمد

397

189

1406207

أحمد هشام مسعد السيد عباس

397

190

1400922

محمود جمعه فتح الله حسن الضوى

397

191

1324805

احمد مروان محمد خليل

397

192

1566181

محمد ربيع حميده شعيب عمار

396.7

193

1565568

محمد على رفعت محمد محمود

396

194

1489228

ندى أشرف عبد الرحيم عبد الحميد الشافعي

396

195

1493089

مصطفى محمود قنفود عبدالرحمن شعيب

396

196

1477118

عمر محمد مصطفي الحبروك

396

197

1407479

فرح حسين عبدالعزيز حسين السيد

396

198

1413201

اسلام محمد احمد حسن نديم

396

199

1470274

احمد محمد احمد يوسف المسيري

396

200

1474181

احمد ابراهيم فتحي ابراهيم سعيد

396

201

1470487

على الدين ممدوح على عبدالرافع عبدالعاطى

396

202

1469322

احمد هانى شاكر محمد الطويل

396

203

1341668

احمد سامح صابر محمد

396

204

1292496

ايمان ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم

396

205

1373892

محمد مرسي محمد مرسي السمدونى

396

206

1386432

زياد اسامه السيد السيد اليمني

396

207

1389050

الاء محمد اسماعيل قاسم

396

208

1389226

مى صبحي محمد عبد الغفار خفاجي

396

209

1397768

فاطمه محمود احمد العطار

396

210

1399481

احمد محمد السيد محمد عنانى

396

211

1406477

محمد توفيق توفيق عيد الصردي

396

212

1383311

روان محمد عبدالعظيم الصباغ

396

213

1405011

سميه احمد محمد بسيونى العقدة

396

214

1572313

يوسف محمد جمال محمد الشافعى

396

215

1592061

احمد محمد عبد العزيز محمد عطية

396

216

1577236

محمد ابراهيم زكى سليمان

396

217

1577960

سلمى ابراهيم عبد الستار ابراهيم هدهود

396

218

1571193

عبدالله محمد ابراهيم الشيخ

396

219

1595252

احمد محمد عبد الفتاح محمد فرحات

396

220

1593957

محمد محمد فتحى على السيد

396

221

1603332

هدى محمد السيد مرسى محمد

396

222

1602307

ندا محمد ابراهيم محمد

396

223

1595041

عمر محمد سعيد احمد محمد

396

224

1598086

كريم ابراهيم عبد العليم عبد الحافظ رمضان

396

225

1641134

سيف الله مجدى سلامه البهنساوي

396

226

1067233

ندا محمد عبد الحميد موسي

396

227

1069792

اسراء محمد كامل فايد

396

228

1113475

اندرو ايليا جرجس محروس

396

229

1064829

علياء خالد محمود كمال الدين

396

230

1051938

ابرار عبد العليم عبد المجيد مشرف

396

231

1063061

اميرة احمد سعيد مرزوق

396

232

1054984

سهيلة محمد خالد على محمود

396

233

1058051

بيتر نادى صدقى زكى

396

234

1074216

مجدى محمد احمد عبد العزيز

396

235

1153526

محمود محمد عبدالمنعم اسماعيل

396

236

1159069

يوحنا سامى سعد حنا

396

237

1145741

مها علوان عبد الرحمن علوان

396

238

1114751

يوسف محمد مغاورى متولى محمد

396

239

1117355

منة الله عاطف أنور عامر

396

240

1120288

ميرنا حنا عادل امين مرقص

396

241

1215098

رضوى بدر السيد عبدالعزيز

396

242

1220686

اسامه محمد محمود محمد

396

243

1194936

الاء عبدالغنى الفرماوى محمد شرف

396

244

1245350

عمر خالد محمد حسن سويلم

396

245

1247287

اسامه كمال الدين على النادى عيسى

396

246

1251862

فاطمه هشام السيد النقيب

396

247

1887238

كيرلس وفيق وليم مشرقى

396

248

1897835

هبة جمال على احمد

396

249

1898857

رولا رمزى نعمان فنيار

396

250

1831959

أريج علاءالدين احمد محمد

396

251

1824251

عمار ياسر حسين ابراهيم

396

252

1818292

احمد عبدالعزيز عزالدين تمام

396

253

1747929

جمال مصطفى السيد عبد العال مصطفى

396

254

1749008

عمران خالد عبد العزيز محمد القط

396

255

1656583

توفيق فرج توفيق الدسوقى الكنانى

396

256

1663411

رحاب محمد عبد الله شيحة

396

257

1645404

محمد اشرف فتحى عبد اللطيف نصار

396

258

1646125

فارس احمد عرفه الباز على

396

259

1652963

عبد الرحمن صلاح عبد العال ابراهيم

396

260

1675506

محمد رمضان عبد المنعم السيد اسماعيل

396

261

1651096

احمد السيد جبر جبر البسيونى

396

262

1680938

محمد اكرم خليل احمد المهداوى

396

263

1675825

اسامه ياسر شحاته حسن احمد

396

264

1675826

اسلام اسامه محمد عبد الرحمن عبد الله

396

265

1676675

احمد محمد عبد العزيز محمد على حسين

396

266

1676712

خالد حسن احمد محمد

396

267

1676714

خالد محمد عبد الحميد محمد احمد يونس

396

268

1725437

بدر الحسين مصطفى عبدالله ابراهيم

396

269

1685727

احمد ابراهيم احمد السيد السخرى

396

270

1685776

عبد الرحمن حسين حسن الجرايحى حسن عوض

396

271

1743565

سلمي محمد علي حسين مصطفي

396

272

1746123

عبدالله محمد ابراهيم عبدالعال

396

273

1682692

خالد راشد محمد محمد راشد

396

274

1681421

محمد جمعه محمد السيد السيد

396

275

1682463

ساره مصطفى الحسينى محمد محمد حجاج

396

276

1683308

محمود ايمن احمد احمد بدر

396

277

1683116

ياسمين علاء سعد خالد والى

396

278

1682705

سامح محمد السيد محمد السيد

396

279

1683886

عاصم محمد طه فشير

396

280

1341671

عبدالرحمن محمود محمد محمود عيد

395.5

281

1323303

سلسبيل جمال سيد حسين جاد

395

282

1326979

منه الله علاء مبروك السمدونى

395

283

1325175

مهند محمد موسى الجاويش

395

284

1321190

ابراهيم وليد ابراهيم الدسوقى جودة

395

285

1315078

عمر عبدالرحمن حسين حسن مطر

395

286

1389852

نوران علاء محمود علي ابوخليفه

395

287

1390918

يمنى ابراهيم محمد بدرايه

395

288

1382819

سيف عماد سعيد احمد سليم

395

289

1380633

مريم زكريا محمد عوض معوض جادالرب

395

290

1402666

يمنى محمد عبد السميع الشرنوبى ليمونه

395

291

1409189

رفيده حسام محمد لطفي عبدالهادي

395

292

1398412

ابراهيم محمد ابراهيم الصباغ

395

293

1398752

اسماء سامى عبدالمنعم المسمارى

395

294

1395441

احمد عاطف عبد العزيز الغنيمى

395

295

1396199

محمود جمال محمود اسماعيل عبد الله

395

296

1469559

رحمة خالد حسين عجمي صفار

395

297

1469317

احمد محمد احمد عبدالمحسن جاب الله

395

298

1476966

محمد احمد سامى عتمان

395

299

1477074

احمد علاء عبدالمعبود امين ونس

395

300

1411623

محمد سعيد احمد عبدالعزيز

395

301

1412145

سارة احمد صالح حسن جبل

395

302

1415718

محمد طارق عبدالله الشحات محمد عبدالله

395

303

1456439

نعمه احمد محمد محمد موسى

395

304

1478135

دعاء حمدي محمود عابدين

395

305

1478356

تقى علاء الدين محمد كمال رحومه

395

306

1481583

منه الله محمد إبراهيم مدين

395

307

1481973

اروى محمد فايز عبد السلام

395

308

1490263

عمر مبروك عبدالسلام محمد عبدالسلام

395

309

1491512

روان عبدالعاطى محمد عبد الهادى حمودة

395

310

1565607

منه الله محمد أحمد نصير

395

311

1565683

روان رضا عبد الرازق احمد بسيوني

395

312

1602888

عمر ايهاب السيد عبدالعال غنيم

395

313

1640784

عمرو عصام عبد الفتاح محمد بسيونى

395

314

1641124

احمد ايهاب السيد عبد الحميد ليله

395

315

1640624

احمد محمد عبد الرحمن محمد شلبى

395

316

1640631

عبد الرحمن اسامه عثمان عبد الفتاح السمنودى

395

317

1594356

نهر محمود الصاوي عباس الصاوى

395

318

1592073

عبد الرحمن حسام الدين محمد فريد احمد غانم

395

319

1568136

عمر وائل عبدالله السيد الخولى

395

320

1572295

معاذ وائل فاروق عبد القادر مصطفى

395

321

1569654

نانسى محمد رضوان محى الدين

395

322

1567767

بسمه الاميرعلاء احمد اسماعيل

395

323

1576737

باهر صلاح عبد الله السعدنى

395

324

1580045

اشرقت رضا حسين مصطفى حسنين

395

325

1582589

زياد رضا حامد الشناوى

395

326

1592016

عبد الرحمن مجدى رجب السيد

395

327

1589057

آلاء نبيل احمد عبد اللطيف عبده

395

328

1239605

يوسف عبدالله محمد الجنادى

395

329

1273087

سلمى عبدالعزيز عبده عبدالعزيز حسين

395

330

1253440

ساهر على محمد جميل

395

331

1254581

عمرو جمال محمد عيسوى قمح

395

332

1284802

عصام عبدالله عبدالعزيز محمد

395

333

1191406

منه احمد صلاح احمد ربيع

395

334

1194790

على محمد ابوالفتوح السيد شحاته

395

335

1234719

ريم وليد محمد فتحى عبد العظيم حسين

395

336

1122689

مينا جورج ناصف اسكندر

395

337

1165835

حبيبه ابراهيم احمد عبدالقوى على

395

338

1058720

بسمله محمد رمضان عبد العال

395

339

1063392

ميار عبد الناصر محمد نصر

395

340

1017508

معاذ طه عبد الناصر محمد

395

341

1032905

بسمله احمد عبد العزيز محمد على معارك

395

342

1033285

منة الله محسن احمد عبد المجيد

395

343

1042430

راتب خالد صلاح محمدعلى نيده

395

344

1073767

تغريد علي صابر احمد

395

345

1114028

شادى وجدى توفيق ينى

395

346

1111066

فيرونيكا ايهاب ميلاد حنين يوسف

395

347

1068131

مينا عبد الشهيد ملاك لطف الله

395

348

1683954

محمد عبده نجا عبده السعدانى

395

349

1683319

يوسف علاء فتحى عوض مصطفى

395

350

1683112

هدى هانى محمد احمد سعده

395

351

1683114

وسام احمد رزق محمد المهدى خاطر

395

352

1683249

خالد عوض عبد السلام حسن الموافى عاشور

395

353

1682162

ايه نبيل السباعى محمد احمد

395

354

1682164

بسمه رمضان المتولى السيد مجاهد

395

355

1682701

رزق منصور الدسوقى على حزة

395

356

1682698

خالد محمد طه طه لاشين

395

357

1746194

محمود حسن محمد حسن

395

358

1746200

مصطفى محمد عبدالعزيز عبد الرحمن

395

359

1746201

مصطفي محمد محمد علي

395

360

1745022

احمد السيد محمد السيد واكد

395

361

1728904

محمد حامد ناصر السيد قنصوف

395

362

1742620

ابراهيم الصادق ابراهيم سليمان

395

363

1685775

عبد الرحمن حسن احمد شوقى احمد شلوف

395

364

1716059

صموئيل ابراهيم بشارة إبراهيم جوده

395

365

1677287

نانى حسن عبد المنعم السعيد سمره

395

366

1678164

رغد المتولى محمد المتولى العبيدى

395

367

1671012

على احمد السيد فرج

395

368

1666812

رحمه عادل على حموده ابراهيم

395

369

1672268

محمد عادل محمد ابراهيم الطباخ

395

370

1653446

مصطفى عماد على احمد فودة

395

371

1654733

محمد احمد امين عبد الرحمن

395

372

1655344

احمد محمود سعد احمد ابراهيم

395

373

1648497

عمر شاكر شوقى شاكر حامد حسب الله

395

374

1656589

حسام طارق زيدان محمد زيدان

395

375

1656590

حسام محمد الدمراوى عبد العزيز

395

376

1660922

عبد الرحمن عمرو مصطفى معوض عبد الحليم

395

377

1662286

سلمى حاتم السيد فتح الله

395

378

1662957

صلاح الدين صلاح احمد عيد ابو العيلة

395

379

1791973

احمد حسين احمد محمود

395

380

1794865

احمد كارم عبد اللطيف أحمد

395

381

1751853

ندى محمد عبدالرؤف على نصر عسكوره

395

382

1799668

مارفي لبيب فايز لبيب

395

383

1824263

فادى رأفت ذكى بقطر

395

384

1828852

حسام محمود محمد محمد

395

385

1889965

ابانوب جورج عجيب فيلبس

395

386

1885114

ندى على فراج محمود

395

387

1865884

ليديا محب موريس شاكر

395

388

1883853

بولس ماجد عدلي سنادة

395

389

1875121

ندى احمد سليمان عمر

395

390

1876719

سلوى ناجى صديق مسعود

395

391

1868201

شهد احمد محمد حسن

394

392

1889728

احمد فتحى عبدالفتاح محمود

394

393

1901660

ساندرا سامى فريد ميخائيل

394

394

1830931

جورج كرم اخنوخ بيلاطس

394

395

1831691

هاجر احمد عبدالصبور راوى

394

396

1833689

عبدالرحمن احمد ابودوح محمد

394

397

1840730

محمد هانى منصور محمود

394

398

1865738

حمزه حاتم احمد محمود

394

399

1826055

احمد محمدين محمد احمد محمود

394

400

1823955

بسمه عبادى عبد الرحمن سيد

394

401

1800423

محمد سامى محمد على

394

402

1792638

امنه احمد سمير حسن ابو الليل

394

403

1793134

يوسف اسامه زغلول يوسف

394

404

1749786

محمد سامى محمد الهادى السيد

394

405

1750116

احمد محمد صبرى محمد عبدالله

394

406

1657175

محمود السعيد هلال جاد

394

407

1664610

هناء محمد عبد المقصود الميمى

394

408

1656587

حسام ثروت جلال عبد الرحمن

394

409

1667748

مصطفى محمد ابراهيم محمد

394

410

1668101

محمد السيد رمضان اسماعيل سويلم

394

411

1669389

ايه احمد محمود محمد عوض

394

412

1670931

سهام علاء متولى احمد

394

413

1643675

مريم عبد العزيز شعبان عبد العزيز محمد حسن

394

414

1644312

ندى انور السيد على ابراهيم السيد

394

415

1641443

احمد محمد وحيد السعيد جويلى

394

416

1656533

احمد اشرف عبد العزيز عبيد عزب

394

417

1656581

اياد محمد عطيه الشحات عبد الحميد

394

418

1654678

احمد محمد رزق عبد الجواد شومان

394

419

1651513

احمد سعد عوض محمد عوض العفش

394

420

1651516

احمد علاء على معوض عبيد

394

421

1675824

ادهم محمد فهيم توفيق ابو سبع

394

422

1675505

محمد السعيد عبد المنعم محمد عياد

394

423

1673841

يوسف محمد طلعت محمد عبد الوهاب عبيد

394

424

1673800

عبد الرحمن محمد محمد محمد السيد السبع

394

425

1676137

ايه رضا عبد الصادق محمود محمد

394

426

1680366

احمد محسن فتحى نافع مصطفى

394

427

1680367

احمد محمد احمد حامد

394

428

1680962

هشام محمد محمود محمد السيد الدبيك

394

429

1716818

وسام محمود توفيق سعد الدين محمد

394

430

1716896

احمد سامح عوض السيد طنطاوى

394

431

1721926

مريم حسن احمد حسن الدالى

394

432

1684001

يوسف احمد العبيدى العبيدى فراج

394

433

1684003

يوسف بكر حماد محمد الكوش

394

434

1727518

احمد ابراهيم فرج ابوذكرى احمد

394

435

1727523

سمير محمد عبدالمفيد عبدالملك

394

436

1728829

عبدالرحمن سعد محمد عبدالحميد الوليلى

394

437

1728853

عصام السيد عبدالعال على

394

438

1742878

مصطفى وليد محمد حسانين

394

439

1742924

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد جمعه

394

440

1740081

سماء الشحات حسنى عقل

394

441

1734122

محمد حاتم ابراهيم احمد احمد عبدالرازق

394

442

1682699

خالد محمد عبد الغفار الصامت ابراهيم

394

443

1682703

زياد المتولى منصور المتولى شحاتة

394

444

1682693

خالد على شلبى شلبى سالم

394

445

1682694

خالد فايزعبده ابو العز المحلاوى

394

446

1682460

ساره شريف محمد المتبولى يوسف

394

447

1681097

هاجر التهامى احمد شهاب الكرداوى

394

448

1682470

سهيله محمد السيد محمد السيد عطيه

394

449

1682678

تامر محمد محمد يونس على

394

450

1682681

حازم محمد البحيرى البحيرى ابراهيم

394

451

1682688

حسن رائد محمد فهمى الدواخلي

394

452

1682827

مصطفى محمد مصطفى مصطفى الشال

394

453

1683315

وائل محمد محمد فرج احمد

394

454

1683396

روان محمد عبد المطلب محمد ابراهيم

394

455

1068406

خالد عبد الله عبد الحميد مغيب

394

456

1070413

امانى جمعه محمود قطب

394

457

1071283

مريم محمد محمد ابراهيم

394

458

1073687

محمود مصطفى محمد عبد التواب

394

459

1065499

نورهان سيد رمضان مصطفي

394

460

1037383

علياء عماد سعيد حامد

394

461

1016326

على هشام محمد محمد فرحات

394

462

1020426

خلود مجدى امام عبد النعيم

394

463

1024162

سارة اسامة مصطفى محمد

394

464

1054249

احمد زيدان عبد التواب احمد

394

465

1168680

شهد جاد الرب حماد عبد الرحمن

394

466

1155358

ميار حسن عبده محمود على

394

467

1128743

روان تامر احمد عبد الحميد ديهوم

394

468

1136144

محمد شعبان محمد صابر

394

469

1145909

ساره عماد ابراهيم محمد

394

470

1149971

محمد سعيد عبد الستار محمد سليمان

394

471

1229973

احمد جمال احمد ابوسليمة

394

472

1227159

تقى حمدى محمد سليمان الصعيدى

394

473

1210995

كاظم شنوده كاظم سعيد سليمان

394

474

1211030

معتز محمد ابراهيم عبدالموجود

394

475

1191399

رنا احمد محمد مصطفى مصطفى المغربى

394

476

1195110

محمد عادل محمد بسيونى

394

477

1194801

يوسف محمد جابر طلبة سلامه

394

478

1284990

جنا حسام الدين حلمى عامر

394

479

1282248

يوسف محمد محمود يوسف عبدالرحيم

394

480

1272617

ريهام محمد محمدى على غانم

394

481

1241696

سماح على شعبان غنيم

394

482

1245293

احمد محمد عثمان أحمد أنور

394

483

1253298

ريهام صلاح عبدالمعطى حسن خليفه

394

484

1248814

فيروز امير يونس يونس

394

485

1589925

خالد محمود غانم عبد الجواد غانم

394

486

1592015

زياد احمد محمد احمد متولى

394

487

1592062

اسماعيل احمد اسماعيل احمد ابو النجا

394

488

1586397

نورهان ياقوت محرم حبيب سلام

394

489

1587811

احمد ابراهيم ابراهيم انوار حسن

394

490

1577131

سما عبد السلام محمد جاهين

394

491

1578167

احمد سعيد عبدالمقتدر الفقى

394

492

1568005

فارس حسام عبد العزيز علي عبد العزيز احمد

394

493

1570567

ايمان اشرف وجيه ابوراضى

394

494

1567122

احمد السيد صديق احمد التلاوى

394

495

1567356

ابراهيم حلمي حلمي سليط

394

496

1571486

محمد ايمن ذكى جمعة البسيونى

394

497

1574131

احمد فرج ابوالحسن ابوالحسن

394

498

1574227

مريم السيد فرحات النحاس

394

499

1576404

يمنى عبد المنعم فتحى فايد

394

500

1592080

عمر محمد ابراهيم حسن امين

394

501

1592084

كريم محمد عبد السلام محمد ابراهيم

394

502

1595270

محمد حسن درويش حسانين درويش

394

503

1595048

محمد صبرى عبد الحافظ محمد شحاته

394

504

1595051

محمد متولى جودة محمد الطاهر

394

505

1598149

محمد محسن احمد عباس السيد

394

506

1598933

مافى جورج القمص مينا ميخائيل

394

507

1600925

محمود طارق محمد العربى محمد حسين

394

508

1602461

سيف احمد عبدالعزيز عبدالفتاح علي

394

509

1606765

الاء محمد عبدالعظيم محمد خليل

394

510

1603082

محمد عادل محمد احمد الهادي

394

511

1640633

عمر عاطف عبد الرحمن محمد عيسى

394

512

1566022

امجد طاهر كامل احمد طاهر

394

513

1493015

محمد الشحات حامد علي درهاب

394

514

1482131

مى السيد عباس محمد قطرية

394

515

1482534

مصطفى رمضان حامد درويش حجازى

394

516

1487028

زياد محمود محمد صبرى العشري

394

517

1488513

شهد محمود عبد المجيد الأشقر

394

518

1481821

احمد محمد منتصر سالم الخنانى

394

519

1456917

منه الله عبد الناصر محمد كامل حافظ

394

520

1444121

فرح محمد طارق بسيوني عطية

394

521

1444131

نغم محمد عبد الموجود الشناوي ابوالعلا

394

522

1414632

هاجر وليد ابراهيم محمد المصلى

394

523

1474210

احمد ماهر حمدان عبدالعاطي صبحي

394

524

1461711

امنية ايمن سعد العبد

394

525

1470548

محمد ابراهيم ابو العنين محمد نصر الحناوى

394

526

1397739

دعاء وجية امين عيد

394

527

1400383

ندي علي عصام محمد الخطيب

394

528

1401079

احمد ابراهيم عبد القادر سعد عبد القادر

394

529

1400893

محمد اشرف محمد مصطفى الشريف

394

530

1400846

خطاب محمد خطاب حسن الملاح

394

531

1406628

يوسف محمد صبحى غريب رزق سرور

394

532

1406909

احمد محمد احمد بركة

394

533

1406402

عمر عبد الهادى رجب عبد الهادى حجازى

394

534

1403666

احمد محمد احمد ندا رجب

394

535

1405448

أمانى عبد العزيز عبد الحميد ابراهيم رمضان

394

536

1406135

احمد حاتم فؤاد ابوشعيشع

394

537

1377542

ندى مدحت مصطفى عبد الجابر هجرس

394

538

1379894

اسماء سمير رمضان محمد حسن

394

539

1365553

جنى محمد عبد اللطيف محمد محمد

394

540

1367417

عبد الرحمن احمد مصطفي احمد شريف

394

541

1391790

احمد فريد عبدالعاطى سليمان عساف

394

542

1386021

اسراء جمال صلاح عطية عبد البر

394

543

1320523

محمد ماهر على محمد فتح الباب

394

544

1290428

عبدالرحمن محسن عبدالمجيد ابراهيم سالم

394

545

1292122

صفاء محمد صابر صابر

394

546

1294053

يوسف سمير محمد حسن محمد

394

547

1300330

محمد مهدى يوسف على بدوى

394

548

1301199

ايه احمد عفيفى احمد

394

549

1303167

عبدالرحمن خالد محمد السيد

394

550

1322347

مارينا اشرف عبدالملاك امين

394

551

1326698

احمد وليد ابراهيم امين

394

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم ..محاكمة «بديع»و«عزت» وآخرين ب«أحداث المنصة»

اليوم ..محاكمة «بديع»و«عزت» وآخرين ب«أحداث المنصة»

اليوم ..محاكمة الفنان أحمد ادم ب«التهرب الضريبى»

اليوم ..محاكمة الفنان أحمد ادم ب«التهرب الضريبى»

اليوم ..محاكمة أيمن بهجت قمر ب«التهرب الضريبى»

اليوم ..محاكمة أيمن بهجت قمر ب«التهرب الضريبى»

اليوم ..الحكم على 5 متهمين ب«خلية الساحل الإرهابية»

اليوم ..الحكم على 5 متهمين ب«خلية الساحل الإرهابية»