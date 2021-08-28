«المصرى اليوم» ترصد محاور النيل الجديدة فى الصعيد قبل افتتاحها

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قصة نجاح جديدة للدولة، تتمثل فى تنفيذ مشروعات محاور النيل الجديدة بمحافظات الوجه القبلى، حيث انتهت وزارة النقل من محور «سمالوط»، بمحافظة المنيا، بتكلفة ٢ مليار جنيه، ويربط شرق الدلتا بغربها. عدسة «المصرى اليوم» رصدت اللمسات النهائية للمشروع، قبل افتتاحه رسميًا.

مشروعات محاور النيل الجديدة

المحور الجديد واحد من 4 محاور تم إنجازها فى الوجه القبلى، (عدلى منصور فى بنى سويف- كلابشة فى أسوان- قوص فى قنا- سمالوط).

مشروعات محاور النيل الجديدة

ويبلغ طول محور سمالوط 24 كيلومترًا وعرضه 21 مترًا، بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل 47 عملًا صناعيًا (30 كوبرى- 17 نفقًا). وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هذا المحور سيربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الزراعى، وشمال مدينة سمالوط، والطريق الصحراوى غربًا، عابرًا نهر النيل.

مشروعات محاور النيل الجديدة

لافتًا إلى أنه سوف يسهم فى تنمية الصعيد، من خلال الربط مع مناطق الاستصلاح الزراعى والتنمية الزراعية فى غرب المنيا، والإسهام فى التنمية الصناعية شرق النيل، عبر تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت، والإسهام فى التنمية السياحية نظرًا لقربه من دير السيدة العذراء، ومسار العائلة المقدسة شرق النيل.

مشروعات محاور النيل الجديدة

وأكد الوزير أنه قبل 2014 كانت المسافات بين محاور النيل 100 كيلومتر، ما كان يتطلب انتقال المواطن مسافة 100 كيلومتر كى يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس، أو ليعبر نهر النيل عن طريق المعديات.

مشروعات محاور النيل الجديدة

مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتقليل المسافات بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، عبر إنشاء محور عرضى متكامل، يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

مشروعات محاور النيل الجديدة

وأوضح الوزير أن محاور النيل فى الصعيد المُخطط لإنشائها فى الصعيد 14 محورًا، بتكلفة 18.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى إنجاز محاور كلابشة وقوص وسمالوط وعدلى منصور.

مشروعات محاور النيل الجديدة