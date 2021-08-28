قيس سعيد: مسؤولون حوّلوا مساعدات أجنبية للدولة التونسية إلى أرصدتهم بالخارج

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استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، بقصر قرطاج، محمّد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، والسيّدة منى سعيّد، المندوبة العامة للجمعية، والسيّد هشام الرباعي، نائب رئيس الجمعية.

وأكد قيس سعيد أنه «ليس هناك نية على الإطلاق أبدا للمس برجال الأعمال الصادقين الذين يمتثلون للقانون»،.

وتابع سعيد، بحسب مداد نيوز «ما أكثر الأموال التي أخذوها من الخارج ووضعوها في الخارج.. منذ يومين اطلعت على الأموال التي حصل بعض المسؤولين عليها من بعض الدول لإعانة الدولة التونسية لكنها لم تدخل، بل ذهبت إلى البنوك الأجنبية، بعد ذلك يأتون في وسائل الإعلام ويتحدثون عن الإنقاذ وعن حكومة الإنقاذ... المفروض أن يتم إنقاذ الوطن من هؤلاء الذين عبثوا بالوطن وبالتونسيين وجعلوهم لا يجدون الحد الأدنى من العيش الكريم... يدعون التضييق على رجال الأعمال اجتماع اليوم دحض وتفنيد لما يقولون».