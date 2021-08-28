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الجيش اليمني يقضي على مجموعة حوثية حاولت التسلل لمواقعه جنوب مأرب

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الجيش اليمني يقضي على مجموعة حوثية حاولت التسلل لمواقعه جنوب مأرب الجيش اليمني يقضي على مجموعة حوثية حاولت التسلل لمواقعه جنوب مأرب
طائرات التحالف دمرت آليتين عسكريتين وقتلت أفرادهما

الجيش اليمني يقضي على مجموعة حوثية حاولت التسلل لمواقعه جنوب مأرب

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، محاولة تسلل لعناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية في حيد آل أحمد جنوب مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصادر عسكرية أن جنود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشلوا محاولة التسلل التي نفذتها مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية.

وأكدت المصادر مصرع جميع العناصر المتسللة.

وبينت أن غارة لطيران تحالف دعم الشرعية، دمرت طقمين، وقتلت جميع من كانوا على متنهما من عناصر المليشيا الحوثية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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