استشاري إدارة أعمال: التحول الرقمي يُفيد الشركة والموظف سويًا

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قال الدكتور عبدالرحمن خليل، استشاري إدارة وتطوير الأعمال، إن التحول الرقمي الآن أصبح حديث العالم أجمع والحديث في مصر، وخصوصًا مع إطلاق منصة مصر الرقمية في السنوات الأخيرة.

وأضاف «خليل»، خلال حواره ببرنامج «وطن رقمي»، الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن كل المجالات والقطاعات وخاصة القطاع الخاص تريد مواكبة التطور الرقمي، متابعًا «من لم يتقدم يتقادم»، ومع الوقت من لم يواكب التحول الرقمي سيختفي ومركزه سيقل، وخاصةً أن القطاع الخاص دائمًأ في منافسة.

وأوضح استشاري إدارة وتطوير الأعمال، أن هناك سباق طوال الوقت من الشركات لتحقيق مقومات النجاح، لافتًا إلى أن الشركات والكيانات التي استطاعت أخذ خطوات تسبق بها منافسيها في مجال التحول الرقمي أصبحت الآن متقدمة، واستطاعت تحقيق فارق كبير بين من لم يحققوا تحول رقمي.

واستطرد خليل، أن الشركات الآن تحاول اللحاق مع منافسيها في مسألة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هناك تدفع الملايين لتحقق التحول الرقمي ولكنها لا تصل لشيء في النهاية، ولهذا يجب الحرص في التحول الرقمي.

وتابع خليل، أن تغير نظام الشركات هو علم يجب أن يدار بطريقة صحيحة، فتهيئة الجو والمناخ المناسب للاستثمار هو استثمار ناجح وله عائد كبير.

وأشار خليل، إلى أنه أثناء التحول الرقمي هناك فوايد تحدث على الشركة والموظف، فالعائد على الشركة من المال يكون كبيرًا، وعلى الأفراد لها فائدة فإنها تزيد من قيمة الموظف من خلال العمل في شركة بها تحول رقمي، وأخذ تدريبات ورفع مرتبه، فهي تفيدع على المدى البعيد.