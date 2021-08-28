استشاري إدارة أعمال: التحول الرقمي يُفيد الشركة والموظف سويًا

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قال الدكتور عبدالرحمن خليل، استشاري إدارة وتطوير الأعمال، إن التحول الرقمي الآن أصبح حديث العالم أجمع والحديث في مصر، وخصوصًا مع إطلاق منصة مصر الرقمية في السنوات الأخيرة.
وأضاف «خليل»، خلال حواره ببرنامج «وطن رقمي»، الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن كل المجالات والقطاعات وخاصة القطاع الخاص تريد مواكبة التطور الرقمي، متابعًا «من لم يتقدم يتقادم»، ومع الوقت من لم يواكب التحول الرقمي سيختفي ومركزه سيقل، وخاصةً أن القطاع الخاص دائمًأ في منافسة.
وأوضح استشاري إدارة وتطوير الأعمال، أن هناك سباق طوال الوقت من الشركات لتحقيق مقومات النجاح، لافتًا إلى أن الشركات والكيانات التي استطاعت أخذ خطوات تسبق بها منافسيها في مجال التحول الرقمي أصبحت الآن متقدمة، واستطاعت تحقيق فارق كبير بين من لم يحققوا تحول رقمي.
واستطرد خليل، أن الشركات الآن تحاول اللحاق مع منافسيها في مسألة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هناك تدفع الملايين لتحقق التحول الرقمي ولكنها لا تصل لشيء في النهاية، ولهذا يجب الحرص في التحول الرقمي.
وتابع خليل، أن تغير نظام الشركات هو علم يجب أن يدار بطريقة صحيحة، فتهيئة الجو والمناخ المناسب للاستثمار هو استثمار ناجح وله عائد كبير.
وأشار خليل، إلى أنه أثناء التحول الرقمي هناك فوايد تحدث على الشركة والموظف، فالعائد على الشركة من المال يكون كبيرًا، وعلى الأفراد لها فائدة فإنها تزيد من قيمة الموظف من خلال العمل في شركة بها تحول رقمي، وأخذ تدريبات ورفع مرتبه، فهي تفيدع على المدى البعيد.