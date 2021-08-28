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«الغرفة التجارية» تكشف خطوات حل مشكلة مستوردي بعض الأجهزة اللاسلكية

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«الغرفة التجارية» تكشف خطوات حل مشكلة مستوردي بعض الأجهزة اللاسلكية «الغرفة التجارية» تكشف خطوات حل مشكلة مستوردي بعض الأجهزة اللاسلكية

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قال المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية، إنه كانت هناك شكاوى من بعض المستوردين بقدوم أجهزة اتصالات بخاصية البلوتوث بها بعض المشاكل، موضحًا أنه تم الاتفاق مع المستوردين بتسجيل شركاتهم على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحل هذه المشكلة.

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «وطن رقمي»، الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه من بداية وصول المشكلة تم عرضها على جهاز تنظيم الاتصالات، واجتمعوا بمجموعة كبيرة من السمتوردين، كما تم عمل مجموعة أزمة لدراسة الوضع كله ومخاطبة الجهات المختلفة سواء الجمارك أو جهاز تنظيم الاتصالات لكي يكون لديهم علم بكل الجوانب.

وأوضح غنيم، أنهم توصلوا إلى عمل استثناءات من الجمارك وذلك عن طريق أن المستورد يمكنه البحث في الكونتينر القادم ويخرج منه البضاعة الصالحة، لافتًا إلى أن الجمارك كانت متفهمة الوضع، مشيرًا إلى أنه بالتعاون مع الجمارك سيتم تصدير بعض العينات للمعامل مباشرة بشكل مضمون ومؤمن لكي يتم الإفراج على الشحنات.

ولفت إلى أنهم لم يريدوا رفض الشحنات، لأن رفض الشحنات تعني خسارة لكامل رأس مال المستوردين والتجار، موضحًا أن جهاز تنظيم الاتصالات لديه قاعدة بيانات للشركات التي تقوم باستيراد الأجهزة اللاسلكية أيًا كان نوعها، فالمستورد يرفع بياناته الطبيعية وأوراقه، مشيرًا إلى أن هذا أمر مهم في علاقة المستورد بالمصنع أو المصدر.

المصرى اليوم

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