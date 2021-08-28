«الغرفة التجارية» تكشف خطوات حل مشكلة مستوردي بعض الأجهزة اللاسلكية

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قال المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية، إنه كانت هناك شكاوى من بعض المستوردين بقدوم أجهزة اتصالات بخاصية البلوتوث بها بعض المشاكل، موضحًا أنه تم الاتفاق مع المستوردين بتسجيل شركاتهم على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحل هذه المشكلة.
وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «وطن رقمي»، الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه من بداية وصول المشكلة تم عرضها على جهاز تنظيم الاتصالات، واجتمعوا بمجموعة كبيرة من السمتوردين، كما تم عمل مجموعة أزمة لدراسة الوضع كله ومخاطبة الجهات المختلفة سواء الجمارك أو جهاز تنظيم الاتصالات لكي يكون لديهم علم بكل الجوانب.
وأوضح غنيم، أنهم توصلوا إلى عمل استثناءات من الجمارك وذلك عن طريق أن المستورد يمكنه البحث في الكونتينر القادم ويخرج منه البضاعة الصالحة، لافتًا إلى أن الجمارك كانت متفهمة الوضع، مشيرًا إلى أنه بالتعاون مع الجمارك سيتم تصدير بعض العينات للمعامل مباشرة بشكل مضمون ومؤمن لكي يتم الإفراج على الشحنات.
ولفت إلى أنهم لم يريدوا رفض الشحنات، لأن رفض الشحنات تعني خسارة لكامل رأس مال المستوردين والتجار، موضحًا أن جهاز تنظيم الاتصالات لديه قاعدة بيانات للشركات التي تقوم باستيراد الأجهزة اللاسلكية أيًا كان نوعها، فالمستورد يرفع بياناته الطبيعية وأوراقه، مشيرًا إلى أن هذا أمر مهم في علاقة المستورد بالمصنع أو المصدر.