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جامعة سوهاج: قافلة بيطرية مجانية لقرية المزالوة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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جامعة سوهاج: قافلة بيطرية مجانية لقرية المزالوة ضمن مبادرة «حياة كريمة» جامعة سوهاج: قافلة بيطرية مجانية لقرية المزالوة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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أطلقت اليوم كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلتها البيطرية لقرية «المزالوة» بدائرة مركز سوهاج، حيث جرى مناظرة وعلاج ٦٢٠ رأس من الماشية والأبقار والأغنام، فضلا عن ٣٠ حالة من الطيور ممثلة لعشش وحظائر في البيوت.

وأوضح الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أن القافلة جاءت في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح ، حيث تنظم الجامعة عدد من القوافل البيطرية المجانية للقري الأكثر احتياجاً بالمحافظة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي.

وقال الدكتور بهاء الدين على القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت إلى التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية، مؤكدا أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.

المصرى اليوم

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