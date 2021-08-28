16 مليون جنيه حققتها 5 أفلام.. شباك التذاكر السينمائى يتراجع خلال أسبوع

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، حالة من التراجع الأسبوع الماضى وحققت الأفلام الخمسة المتنافسة 16 مليون جنيه و457 ألف جنيه.

وتصدر شباك التذاكر فيلم «الإنس والنمس» محققاً 8 ملايين و468 ألف جنيه، ويلعب بطولته محمد هنيدى ومنة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقى، بعد تأجيل عرضه عدة مرات، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

الفيلم عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدى دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد «هنيدى» يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها، محققاً إجمالى 38 مليونا و789 ألف جنيه فى 3 أسابيع عرض.

يليه فيلم «موسى» محققا 3 ملايين و892 ألف جنيه، فى ثانى أسابيع عرض، الفيلم يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس والذى يمثل نقلا للسينما المصرية لمرحلة متقدمة ومتميزة فى مجال الجرافيكس والمؤثرات السمعية والبصرية، وتدور أحداث الفيلم فى إطار خيال علمى، عندما يجد «يحيى» نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامى، ومن إخراج بيتر ميمى، محققا إجمالى 9 ملايين و426 ألف جنيه.

ثم فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققاً 2 مليون و413 ألف جنيه فى الأسبوع الماضى وإجمالى 53 مليون جنيه و372 ألف جنيه فى 6 أسابيع عرض.

بوستر فيلم «مش أنا» - صورة أرشيفية

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» محققا 995 ألف جنيه، ووصل إجمالى ما حققه إلى 38 مليونا و165 ألف جنيه فى 7 أسابيع عرض، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامى الذى يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.

وتذيل القائمة فيلم «مش أنا» بإيرادات وصلت إلى 687 ألف جنيه ويصل إجمالى إيراداته 44 مليون 559 ألف جنيه، فى 9 أسابيع عرض، الفيلم يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.