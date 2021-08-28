«الغناء بشروط».. حفلات نجوم صيف 2021: ملابس بيضاء والحضور «كابلز» و«منع الرجال»

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لاقتراحات اماكن الخروج

حالة من الجدل الواسع أثارها عدد من النجوم بعد إعلان منظمى حفلاتهم عن الشروط الخاصة بدخول تلك الحفلات وحضورها، وهو الأمر الذى تسبب فى تعرضهم لهجوم شرس، فالبعض رآهم يقلدون الحفلات الغربية بارتداء ملابس بلون محدد، وآخرون رأوهم يسعون فقط لتصدر «ترند» مواقع التواصل الاجتماعى والترويج لحفلاتهم بتحفيز الجمهور بتلك الشروط.

محمد حماقي

ففى حفله الذى أحياه مؤخرًا على أحد شواطئ الساحل الشمالى، وضع مطرب المهرجانات حسن شاكوش مجموعة من الشروط لدخول الحفل، كان أبرزها منع دخول الرجال ليسير بذلك على خطى مطرب المهرجانات حمو بيكا.

حمو بيكا

كما كانت الفنانة روبى صاحبة الرقم القياسى بين نجوم حفلات الصيف هذا العام فى وضع شروط رآها كثيرون غريبة وغير متوقعة لحضور حفلاتها، فقد أحيت «روبى» حفلين غنائيين، الأول فى 16 يوليو الماضى، بالساحل الشمالى، والثانى فى 6 أغسطس الجارى فى مدينة العلمين الجديدة، وأثارت الجدل قبل حفلها الأول بسبب الشروط التى حددتها، وكان أبرزها أن الحد الأدنى لدخول الحفل هو عمر 25 عامًا، للثنائيات فقط (كابلز)، ولا يُسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية، كما جاء فى شروط حضور الحفل: «يُسمح بارتداء التربون.. لا يُسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء».

هيفاء وهبى

وعلى خطى روبى، حددت المغنية الشابة صولا عمر شروطًا لحضور حفلها، فى 21 يوليو الماضى، بالساحل الشمالى، وكان من أبرز الشروط ارتداء ملابس باللون الأبيض أو الأسود فقط، ويأتى ذلك عقب الجدل الذى أثاره حفل «روبى» وشروط ارتداء ملابس من اللون الأبيض كأحد شروط الدخول.

ولا نبتعد كثيرًا عن «روبى»، التى أحيت أمس الأول حفلًا بمشاركة النجم الكبير محمد منير، على المسرح الرومانى بالساحل الشمالى، قدم خلاله الثنائى مجموعة من الأغانى، وحضره عدد كبير من جمهورهما، خاصة أن اللون الغنائى الذى تقدمه «روبى» مختلف عن اللون الغنائى لـ«الكينج»، ما أثار الجدل بين جمهور «الكينج»، الذين استغربوا مشاركة «روبى» له حفله، إلى جانب تحديد أعمار الحضور بألا تقل عن 12 عامًا.

وتحت شرط «ممنوع دخول الرجال» أو «للسيدات فقط»، أحيا مغنى المهرجانات حمو بيكا حفله فى أحد الشواطئ المخصصة للسيدات فى مارينا بالساحل الشمالى، 12 أغسطس الجارى، حيث كان من شروط الحفل أيضًا عدم دخول الرجال والسماح بدخول السيدات فقط، والتزام الحضور بالمواعيد المحددة للحفل، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الفنانة أنغام - صورة أرشيفية

من ناحية أخرى، أحيت الفنانة «أنغام» حفلا على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، ووضعت الشركة المنظمة 4 شروط للحضور، منها الالتزام بالزى الرسمى، وعدم اصطحاب أطفال أقل من 6 سنوات، ورغم أن الدخول للحفل يبدأ من السادسة مساءً ويمتد حتى منتصف الليل، لكن يُحظر دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات برفقة الجمهور.

وكان عدد من المطربين قد فرضوا منذ سنوات شروطًا لحضور حفلاتهم، أبرزهم عمرو دياب والمغربى سعد لمجرد واللبنانية هيفاء وهبى التى أحيت حفلًا غنائيًا بمناسبة أعياد الكريسماس يوم 25 يناير فى عام 2015 بأحد الفنادق بالتجمع الخامس، واشترط منظموه أنه على مَن يرغب الحضور من الرجال ارتداء رابطة عنق سوداء، كما أعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب الذى أُقيم بأحد فنادق التجمع الخامس، بمناسبة أعياد الكريسماس فى شهر يناير فى عام 2016، عدم حضور الأقل من 18 عامًا، وعدم دخول المحجبات نظرًا لوجود مشروبات كحولية.

حسن شاكوش - صورة أرشيفية

أما المطرب سعد لمجرد فقد شهد الحفل الأول له فى مصر، والذى أُقيم منذ سنوات فرض شرط غير متوقع على جمهوره، وهو التسوق بالمكان الذى أُقيم به الحفل وشراء أشياء تتجاوز قيمتها 300 جنيه مقابل الحضور، وعبر الكثيرون وقتها عن استيائهم من هذا الشرط، ولكن الشركة المنظمة تمسكت به.