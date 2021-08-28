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بث مباشر ليفربول (0)-(0) تشيلسي لحظة بلحظة .. الدوري الإنجليزي (الشوط الأول)

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بث مباشر ليفربول (0)-(0) تشيلسي لحظة بلحظة .. الدوري الإنجليزي (الشوط الأول) بث مباشر ليفربول (0)-(0) تشيلسي لحظة بلحظة .. الدوري الإنجليزي (الشوط الأول)

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يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت 28-8-2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

حراسة المرمى: اليسون بيكر

الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون

الوسط: فابينهو - إليوت - هندرسون

الهجوم: ماني - فيرمينو - محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء: كيليهر - كوناتي - تياجو - كيتا - جوميز - شامبرلين - مينامينو - جوتا - تسيميكاس

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: ازبيليكويتا - كريستينسن - روديجير

الوسط: جورجينهو - كانتي - جايمس - الونسو

الهجوم: لوكاكو - هافيرتز - ماونت

وفي البدلاء: كيبا - تشيلويل - شالوبا - تياجو سيلفا - كوفاسيتش - لوفتس شيك - زياش - فيرنر

ونستعرض في السطور التالية أبرز أحداث اللقاء لحظة بلحظة

بداية المباراة

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ضد تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي اليوم السبت 28-8-2021 اضغط هنــــا

محمد صلاح يحرز الهدف الأول لليفربول أمام تشيلسي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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