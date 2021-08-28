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«المسؤولية عن التطعيم».. صحة السويس توجه تحذيرا للمواطنين بشأن لقاح كورونا

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«المسؤولية عن التطعيم».. صحة السويس توجه تحذيرا للمواطنين بشأن لقاح كورونا «المسؤولية عن التطعيم».. صحة السويس توجه تحذيرا للمواطنين بشأن لقاح كورونا

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أعلنت مديرية الصحة بالسويس برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة، أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفيرالتطعيم والفئات المستهدفة من التطعيم بلقاحات وأمصال وإعطاؤه للمواطنين بالمجان.

وتؤكد أن وزارة الصحة الجهة التي توفر وتمدنا بالتطعيم، وبناءآ عليه فأنه لا يحق لأي جهة أو مؤسسة أن تعلن مسؤوليتها عن التطعيم، في إطار خطة الدولة بتوفير التطعيم بالمجان وبناءآ على تعليمات وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد، وإذ تشدد مديرية الصحة على إتخاذها للإجراءات القانونية كافة حيال من يقوم ذلك.

المصرى اليوم

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