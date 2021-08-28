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صندوق التنمية الحضرية ينتهي من أعمال الحصر العمراني والاجتماعي بدمياط

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صندوق التنمية الحضرية ينتهي من أعمال الحصر العمراني والاجتماعي بدمياط صندوق التنمية الحضرية ينتهي من أعمال الحصر العمراني والاجتماعي بدمياط

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أنهى فريق صندوق التنمية الحضرية، اليوم السبت، أعمال الحصر التي يقوم بها بمحافظة دمياط ضمن مشروع "التطوير الحضري التشاركي على مستوى المدينة"، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - مكتب .

وأوضح المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، أن فريقا من الصندوق قام على مدار ١٠ أيام، بأعمال الحصر العمراني والاجتماعي وحصر المشكلات والمقومات لمدينتي دمياط وكفر سعد بمحافظة دمياط، التي تمثل المرحلة الثانية من دراسة "تصنيف مناطق التطوير العمراني لمحافظة دمياط"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شملت مدينتي رأس البر وعزبة البرج.

كما لفت المدير التنفيذي للصندوق إلى أن اختيار محافظة دمياط لتكون المحافظة الأولى لتطبيق معايير ومؤشرات التصنيف يرجع إلى ما تتميز به مدن المحافظة من التنوع؛ جغرافيا، وعمرانيا، واقتصاديا، مما يُتيح إتمام تجربة جميع المعايير بصورة تسمح بتعميمها على باقي محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

كما أشار المهندس خالد صديق إلى أنه يتم، خلال الدراسة، تطبيق قائمة من معايير ومؤشرات تصنيف مناطق التطوير العمراني، من خلال استخدام نُظم المعلومات الجغرافية واعتمادا على التكنولوجيا الرقمية باستخدام أجهزة التابلت؛ بهدف إعداد قواعد بيانات متكاملة للمدينة، حيث يتم من خلالها توجيه استثمارات التنمية الحضرية المتكاملة طبقا لأولويات المدينة وما تستهدفه "رؤية مصر ٢٠٣٠".

فريق صندوق التنمية الحضرية
فريق صندوق التنمية الحضرية
فريق صندوق التنمية الحضرية
فريق صندوق التنمية الحضرية
فريق صندوق التنمية الحضرية

المصرى اليوم

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